產後亂進補小心變老、易累、又過敏 中醫師揭黃金調養重點

女性在生育後，擁有讓子宮轉換體質的好機會，因為懷孕及生育行為，會讓女性內分泌系統歷經一場重新調節和洗牌過程，其中以雌激素與黃體素變動最大。中醫師周宗翰說，產婦如果沒有好好坐月子，加上顧小孩太多疲勞，免疫力反而會下降，容易產生過敏反應，不可不慎。

周宗翰表示，中醫特別重視「坐月子」，認為坐月子的好壞攸關女性生產後一輩子的身體健康。臨床經驗顯示，成功的產後休養，除可恢復正常的生理狀況外，對於懷孕前母體的一些宿疾，如子宮內膜異位、痛經及子宮肌瘤等，更是改善體質的機會。

但很多產婦坐月子時，常服用過多的麻油雞或十全大補湯等的方劑，而產後惡露仍多，還是不要進補，以免惡露不淨腹痛連連，且過於溫補反而容易增加產生痔瘡的風險，建議產婦真的是屬於氣血虛弱體質，再服用比較適合。

周宗翰說，產後過敏的問題來自腸胃，產婦的脾胃功能往往較差，特別是在分娩後的半個月內，更需受到保護。如果這時吃過於溫補油膩的食物，則容易使脾胃運化功能受損，已起皮膚癢，過敏等症狀，因此應吃些清淡而又能健胃的食品，如豆腐、薏仁粥、玉米粥、紅棗薏仁粥、瘦豬肉湯、蒸蛋等。

分娩後，產婦面臨子宮復原，逐漸消除惡露，及整個體質復原等問題。為此其飲食應當於營養，具有足夠熱量，每天需3000卡熱量以上，宜吃高蛋白的母雞湯、蒸蛋、豆腐製品、鯽魚、黃豆、小麥製品等。

另，產後藥膳多以藥粥和藥肉膳為主，粥中有稠厚米汁，食後可以實胃氣、補脾氣，粥油實毛竅。藥肉粥，血肉有情之品，可填精補血，十分適合產婦身體復原食用。月子做的好，老的也比較慢。

女性產後容易感冒，疲勞，過敏， 周宗翰建議可以服用藥膳，如人參紅棗雞湯， 此湯品具補氣補血作用，對於孕媽咪的體力也是一很好的營養補充來源。 材料為人參鬚5錢、香菇20克，紅棗7枚，母雞一隻，大米100克；作法是將老母雞去除內臟；將香菇洗乾淨用涼水泡發，泡好的水備用；紅棗剪碎洗淨。

再把雞放進沸水裡煮一分鐘左右，撈出立刻放進涼水裡清洗乾淨，隨後砂鍋裝涼水及泡發香菇的水，將人參鬚及紅棗、雞放進去，再放幾片生薑及香菇。蓋鍋蓋大火煮10分鐘左右改文火燉一個小時左右。最後打開蓋子放進鹽，轉大火蓋蓋煮10分鐘即可出鍋。

另一道為補氣血芝麻黃耆糊，芝麻的油脂可助腸胃蠕動，達到潤腸作用，而黃耆可以補氣血，適合較為嚴重、超過3天以上的便秘，但感冒、發燒者不適合服用。材料為黑芝麻15克、黃耆6克、冰糖適量。作法為黃耆用水煎煮後去渣，黃耆水加入已研磨成粉的黑芝麻，小火熬煮成糊狀，煮熟後加入蜂蜜調味即可。

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