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69歲婦冠狀動脈嚴重鈣化…血管硬到氣球撐不開 醫用震波碎石術替她解危

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院心臟內科醫師盧炯睿說，「血管內震波碎石術」是藉由特殊導管釋放震波脈衝，在血管腔內精準破碎沉積的鈣化結構，使血管重新獲得可塑性。圖／長安醫院提供
長安醫院心臟內科醫師盧炯睿說，「血管內震波碎石術」是藉由特殊導管釋放震波脈衝，在血管腔內精準破碎沉積的鈣化結構，使血管重新獲得可塑性。圖／長安醫院提供

1名69歲婦人因反覆胸痛、心悸就醫，檢查發現不僅心臟三條血管嚴重阻塞，更在多年前置放支架處再次狹窄，並伴隨明顯鈣化，使傳統氣球擴張與再置支架處理面臨挑戰，所幸長安醫院醫師盧炯睿採用「IVL血管內震波碎石術」新技術，關鍵時刻為她成功打通鈣化冠狀動脈，並置放新的心血管支架，胸悶症狀才獲解除，救回她一命。

長安醫院心臟內科醫師盧炯睿說，心導管檢查顯示，患者冠狀動脈顯著狹窄，其中兩條達90%以上，另一條超過75%。右冠狀動脈為先前已置放支架之處，現再度發生嚴重阻塞，且伴隨明顯血管鈣化。

動脈鈣化會使血管失去彈性與順應性，造成氣球無法有效擴張、支架無法完整貼合，進而增加術後再狹窄或血管破裂風險。此類結構性病灶若未妥善處理，將嚴重影響介入治療成效與病人預後。

他說，「血管內震波碎石術（Intravascular Lithotripsy, IVL）」，是藉由特殊導管釋放震波脈衝，在血管腔內精準破碎沉積的鈣化結構，使血管重新獲得可塑性。完成鈣化處理後，再輔以藥物塗層氣球擴張與新支架置放。術後影像顯示，患者的血管擴張良好、血流通暢，病患自述胸悶症狀明顯緩解，恢復狀況穩定，順利出院。

盧炯睿說，IVL技術為當前少數可在血管內直接針對鈣化處理的策略之一，操作安全性佳，無須高壓擴張，也降低傳統旋切器械帶來的栓塞或穿孔風險。對於具高度鈣化、長段病灶或支架再狹窄的患者，IVL可作為安全且有效的輔助工具，有助提升整體介入成功率與長期血管通暢性。

他說，冠狀動脈狹窄常與高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸、家族史及年齡等因素相關，即使已接受過支架治療，仍可能再度狹窄。已置放支架或曾有心血管疾病史的患者，應依醫囑規律服藥、控制三高、戒菸、維持體重，並按時回診追蹤，才能降低再次狹窄與心肌梗塞風險。

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