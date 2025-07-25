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油脂≠壞東西！新研究翻轉「攝取脂肪會變胖」觀念：能減重、預防糖尿病

聯合新聞網／ 綜合報導
日最新研究顯示，高脂低醣飲食返程能調節代謝。圖/ingimage
日最新研究顯示，高脂低醣飲食返程能調節代謝。圖/ingimage

根據日媒「テレ朝ニュース」報導，夏季氣溫連日飆高，不少人出現食欲不振、疲勞等「夏季倦怠」症狀。以往大家認為「油脂會變胖、對身體不好」，但專家指出，脂質其實才是人體主要能量來源，適量攝取能預防中暑糖尿病，打破過去對「脂肪＝壞東西」的刻板印象。

北里研究所醫院糖尿病中心主任山田悟指出，人體在日常生活中約八成能量來自脂質，僅兩成來自糖分。尤其早餐攝取脂質，有助啟動「脂質代謝系統」，打造不易疲累的體質。他推薦所謂「啟動脂質」飲食法，即減少糖分、增加脂質，促進身體燃燒脂肪並穩定血糖。在美國一項研究中，高脂低醣飲食組平均每天多消耗300大卡，相當於快走30分鐘的能量，亦顯示脂質並非肥胖元兇，反而是調節代謝的關鍵。

「啟動」脂質不僅能減重，也有助降低糖尿病風險。山田醫師建議的餐點選擇如下：早餐選可頌、點心吃泡芙，連速食也可選雙層起司漢堡搭配沙拉、奶茶。甜食雖能快速補充葡萄糖，但過量會導致血糖震盪、情緒不穩。相對的，脂質能在肝臟中轉化為葡萄糖，穩定供應能量。當然，每人體質不同，若攝取過量脂肪出現腹瀉等症狀，仍應諮詢消化科醫師。

脂質也被證實具自然控制食欲、促進新陳代謝、幫助減脂等多重作用。山田醫師強調：「脂質不是敵人，而是被誤解的朋友。」只要聰明選擇攝取來源與時機，就能兼顧美味與健康，迎接盛夏也不再怕熱怕累。

脂肪 肥胖 中暑 糖尿病

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