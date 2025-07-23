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台北飯店貴得驚人！日網紅嘆台灣便宜已成往事 認證「去墾丁不如飛沖繩」

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁常被國人說是「有錢人去的地方」，如今日本網紅也認證：去沖繩比較便宜。墾丁示意圖。 聯合報系資料照
墾丁常被國人說是「有錢人去的地方」，如今日本網紅也認證：去沖繩比較便宜。墾丁示意圖。 聯合報系資料照

擁有多國語言能力的日本YouTuber秋山燿平（Yohei Akiyama），近日來台快閃出差旅遊，發現台灣物價比日本便宜已成過去式，包括台北飯店的價格及捷運的票價都超車日本，讓他大嘆，台灣物價真的回不去了。

秋山燿平近日來台出差旅遊，於臉書連發多篇心得，他20日表示，台北的飯店真的貴得驚人，若在公司報差旅費用，在日本國內出差住宿上限是1晚1萬日圓(約新台幣2千元)，但到了台北出差，公司雖未明文規定預算上限，但感覺上大概抓2萬日圓(約新台幣4千元)左右。他提到，最近很多人訂的飯店也都落在1.9萬到2萬日圓(約新台幣3800至4000元)之間。

秋山耀平說，海外出差本來預算就會比較寬鬆，但他個人的感覺是，現在「台北飯店比日本還貴」已是很明確的印象，也認為過去大家常覺得台灣的物價比日本便宜，已是過去式。

而就交通支出上，秋山耀平表示，若用台幣1元大約是5.05日圓的匯率換算，台北捷運一日券是150元，其實比東京地鐵一日券700日圓(約新台幣140元)貴。讓他感嘆，連一直被認為台灣比較便宜的公共交通工具，現在也變貴了。

秋山耀平22日再度發文，表示自己去年有段時間非常認真學韓文，當時常聽到一句話：「對韓國人來說，與其去濟州島，不如出國去沖繩還比較便宜。」這句話其實在調侃因日圓貶值與經濟低迷，導致赴日比國內旅遊更划算。他表示，這次來台出差後，心中也誕生了一句經典台詞：「對台灣人來說，與其去墾丁，不如去沖繩還比較便宜。」

台灣網友見文也深有同感，指出台灣房價、住宿、牛奶都是壓倒性地貴，只有薪水比較便宜。也有人說，台灣飯店的住宿費是不合理的貴，費用明顯高過品質，而且是整體現象。一名香港人也留言表示，因為台灣住宿不合理的貴，所以都去日本旅遊，上回來台灣已是9年前(2016年)。

一名日本網友表示，台灣日月潭某最貴的飯店，1泊2食要價15萬日圓(約新台幣3萬元)，同樣價格應該會選擇去住河口湖同等級的飯店，此番不合理的住宿價格也讓他大嘆：「所以台灣現在國旅才會低迷啊！」

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