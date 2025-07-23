夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

隨著天氣悶熱潮濕，最怕的「小強」也變得活躍起來，台北市環保局提醒民眾注意居家病媒風險，特別彙整出簡單好記的「防蟑三寶」，幫助大家有效防治惱人蟑螂，守護健康生活環境。

第一寶：杜絕棲息地

保持居家整潔乾燥，減少雜物堆積，是防止蟑螂繁殖的第一步。濕氣重、雜物多，正是蟑螂最愛的生存條件。

第二寶：加蓋防堵入侵

加裝排水孔蓋、封住牆角縫隙，可有效防止蟑螂從外部鑽進家中。

第三寶：使用居家殺蟑藥

選擇經環境部核准的殺蟑藥劑，並依照說明正確使用，才能達到最佳效果。

環保局指出，自今年5月起已提升北市各里公共區域的病媒防治頻率，由原每3個月1次提高為每2個月1次，力求抑制病媒密度。然而，蟑螂具有極強的隱匿性與繁殖能力，仍需民眾在家中自主落實防治，才能真正見效。

常見的室內蟑螂種類包括體型較大的美洲蟑螂、澳洲蟑螂，及體型較小的德國蟑螂、棕帶蟑螂。牠們多半於夜間活動，偏好濕暗環境，經常躲藏在廚房、排水孔、電器後方、櫥櫃縫隙等地，並可能透過爬行接觸食物與器具，散播病菌。

環保局呼籲，病媒防治從生活做起，將「防蟑三寶」融入日常清潔工作，並特別留意蟑螂容易藏匿之處，主動清除孳生源，才能真正防堵害蟲入侵與繁衍，打造健康、安全的生活空間。

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