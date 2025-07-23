夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫
隨著天氣悶熱潮濕，最怕的「小強」也變得活躍起來，台北市環保局提醒民眾注意居家病媒風險，特別彙整出簡單好記的「防蟑三寶」，幫助大家有效防治惱人蟑螂，守護健康生活環境。
第一寶：杜絕棲息地
保持居家整潔乾燥，減少雜物堆積，是防止蟑螂繁殖的第一步。濕氣重、雜物多，正是蟑螂最愛的生存條件。
第二寶：加蓋防堵入侵
加裝排水孔蓋、封住牆角縫隙，可有效防止蟑螂從外部鑽進家中。
第三寶：使用居家殺蟑藥
選擇經環境部核准的殺蟑藥劑，並依照說明正確使用，才能達到最佳效果。
環保局指出，自今年5月起已提升北市各里公共區域的病媒防治頻率，由原每3個月1次提高為每2個月1次，力求抑制病媒密度。然而，蟑螂具有極強的隱匿性與繁殖能力，仍需民眾在家中自主落實防治，才能真正見效。
常見的室內蟑螂種類包括體型較大的美洲蟑螂、澳洲蟑螂，及體型較小的德國蟑螂、棕帶蟑螂。牠們多半於夜間活動，偏好濕暗環境，經常躲藏在廚房、排水孔、電器後方、櫥櫃縫隙等地，並可能透過爬行接觸食物與器具，散播病菌。
環保局呼籲，病媒防治從生活做起，將「防蟑三寶」融入日常清潔工作，並特別留意蟑螂容易藏匿之處，主動清除孳生源，才能真正防堵害蟲入侵與繁衍，打造健康、安全的生活空間。
🌀最新颱風動態
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言