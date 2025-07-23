北東偶雨中南午後雷陣雨 天氣悶熱防曬多補水

氣象署表示，今天台灣附近吹著偏東到東北風，桃園以北、東半部及恆春半島不定時會有些局部的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，午後有局部短暫雷陣雨，其中嘉義以南山區及平地降雨機率皆高，新竹至雲林則以山區為主，中南部山區雨勢有機會較大，請多留意。降雨減少，天氣較為悶熱，各地高溫約31至35度，竹苗及中南部內陸有局部36度以上高溫發生的機率，請多補充水分。

離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫26至31度；金門陰時多雲短暫陣雨，氣溫26至33度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫26至30度。

氣象署表示，新竹以北、恆春半島及金門、蘭嶼、綠島局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風；南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右，海邊活動請注意自身安全。

適逢年度大潮，氣象署指出，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

氣象署指出，昨天下午2時形成的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1130公里的海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，預計週四、週五會來到台灣東北方外海附近，屆時北台灣降雨將會增多，此熱帶系統後續變化仍大，請多留意最新預報資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：23日環境風場為偏東風至東北東風，西半部擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。

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