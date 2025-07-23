準「范斯高」颱風周四周五離台灣最近 粉專：這兩地會被外圍環流掃到

范斯高颱風估最快今生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，包括歐洲、美國及德國模式對準颱風屆時離台遠近看法不一，但大方向上，各國模式共識很高，指出的共同點大多是：周四到週五離台灣最近，強度發展皆不看好，有可能只勉強達到輕颱等級。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，無論它最後距台遠近，不管有沒有警報，重點是因為系統範圍很寬廣，北部、宜蘭還是會被外圍環流掃到，周四到周五下雨機率高，先提醒大家注意了。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦