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上班注意！2縣市大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北及宜蘭大雨特報，需注意雷擊及強陣風。本報資料照片
新北及宜蘭大雨特報，需注意雷擊及強陣風。本報資料照片

中央氣象署上午7時05分針對新北及宜蘭發布大雨特報，白天都要注意。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２３）日宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨：新北市山區、宜蘭縣。影響時間：23日白天。

宜蘭 氣象署

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