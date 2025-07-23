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颱風范斯高估今生成 吳德榮：北台明後兩天明顯降雨伴隨較強陣風

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颱風范斯高估今生成 吳德榮：北台明後兩天明顯降雨伴隨較強陣風

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明後兩天受颱風外圍影響，北台灣明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部則午後有局部陣雨或雷雨機率。本報資料照片
明後兩天受颱風外圍影響，北台灣明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部則午後有局部陣雨或雷雨機率。本報資料照片

颱風范斯高最快今天生成，北台明起雨更大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「范斯高」將於今(23)日成形，與最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬類似，將通過台灣東側海面、進入北部海面，但因受到垂直風切的限制，僅發展為較弱的「輕颱」，結構很鬆散。

此外，另一「熱帶系統」在關島北方海面，其強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣太遠了，不會有影響。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、周五(24、25日)季風環流與「輕颱」外圍影響；北台灣轉有明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。周六至下周二(26至29日)仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨機率，午後對流發展旺盛，注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生，未降雨時、天氣悶熱。

至於今天天氣，吳德榮指出，今日仍在季風環流內，大氣不穩定，大台北東側、東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。各地區氣溫為：北部24至34度、中部23至35度、南部23至35度及東部23至32度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖（左）顯示，「范斯高」通過台灣東側海面、進入北部海面，但因受到垂直風切的限制，僅發展為較弱的「輕颱」，結構很鬆散。另一「熱帶系統」在關島北方海面（右圖），其強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行。(圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖（左）顯示，「范斯高」通過台灣東側海面、進入北部海面，但因受到垂直風切的限制，僅發展為較弱的「輕颱」，結構很鬆散。另一「熱帶系統」在關島北方海面（右圖），其強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行。(圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

颱風 雷雨 吳德榮

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