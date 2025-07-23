明年起乳牛死亡保險強制納保 農業部補助一半保費

在2021年毛豬須全面強制投保豬隻死亡保險後，據了解，明年起乳牛也將強制納保，以降低農民損失及防範斃死牛遭不當流用的風險，而農業部將補助一半保費，即每頭乳牛保費為1850元，酪農僅須負擔每頭保費925元。

農業保險法於2021年1月1日施行上路，當時的農委會自在同年5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，為我國第一個全面投保的政策性農業保險，透過保險降低農民損失及防範斃死豬不當流用的風險。

過去家畜死亡保險即有「乳牛死亡保險」，不過政府補助保險費額度有限，僅能補助約3到4成左右的保單，後來酪農多次期盼增加保費補助頭數，在保單重新設計後，每頭乳牛保費為1850元，政府補助50%保費，即酪農在每頭乳牛須負擔的保費為925元，每頭乳牛死亡保險理賠金為3萬元，不過仍屬自願投保。

農業部表示，國內目前投保乳牛死亡保險比率約8成2，投保酪農戶數已逾300戶，在明年強制納乳牛死亡保險後，除了降低農民損失及防範斃死豬不當流用的風險外，保護國人食安之餘也能分散酪農業的經營風險，只要依保險契約規定淘汰死亡或依法撲殺的保險事故，都能獲得理賠，而保險也能強化在養頭數的掌握與管理。

對於還未納保的酪農戶，農業部表示，在明年之前會持續和業界說明並輔導，期盼明年強制納保上路前能輔導更多酪農投保。

彰化陳姓酪農表示，樂見乳牛死亡保險強制納保，乳牛單價相當高，數萬到10萬都有，也因為單價高，大部分酪農戶是有意願投保乳牛死亡保險的，而台灣養牛成本除了較國外還高外，極端氣候也會影響生產成本，乳牛死亡後獲得理賠對經營風險的分散會是正面的。

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