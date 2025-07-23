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健康你我他／當年曾是金頭腦 婆婆失智陷錯亂

聯合報／ 文／探吉（中壢市）
婆婆還喜歡到「會場」與社區鄰居聚會交流，最後拒絕不了遊說，買回保健食品、廚房用品、甚至寢具。圖／探吉提供
婆婆還喜歡到「會場」與社區鄰居聚會交流，最後拒絕不了遊說，買回保健食品、廚房用品、甚至寢具。圖／探吉提供

婆婆年輕時外號「金頭腦」，做裁縫幫客人量身，身體各部位的尺寸都記存腦海，從不用筆記，而且生意好到沒時間收錢，全由客人自由支付。

曾為了家計，手巧的婆婆挽起袖子做起賣豆花生意，她做的豆花口感細緻，人人誇讚，吸引眾多外縣市顧客前往捧場，忙得不可開交時，趕緊按鈴通知樓上寫功課的孩子下樓幫忙，如此胼手胝足，一肩扛起家庭的經濟重擔，沒幾年就告別租屋買了新房。

婆婆也是股票高手，是我心中的「女神」。她曾眉飛色舞地對我說：「若不是得照顧妳公公，病房沒電視沒訊息，今年光股票就能賺足百萬呢。」婆婆還喜歡到「會場」與社區鄰居聚會交流，最後拒絕不了三寸不爛之舌的遊說，買回多種保健食品、廚房用品、甚至寢具。

直到幾年前婆婆陪公公住養老院時，經常說自己美麗的衣裳、寶貴的金表及首飾，被房務人員偷走。現在想想，其實那時婆婆已輕微失智了，她常活在自我想像的錯亂中，喜歡話說從前，同樣的內容可以重複八百遍。  

公公往生後，孝順的小叔與婆婆同住，日常行住坐臥，有外籍看護專責照顧陪伴，但曾三更半夜走出門，找不到回家的路，最終由警察送回，為避免重蹈覆轍，家中特別加裝多道門鎖，確保安全。願藉此文祝福90高齡的婆婆，福壽康寧，平安順遂。

婆婆 養老院 外籍看護 保健食品

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