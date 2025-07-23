夏天吃冰傷脾胃 溫熱飲品更降暑
夏天喝冰涼手搖飲或吃一碗剉冰是不少人的消暑首選，但從中醫角度來看，夏天吃冰可能愈吃愈沒精神，甚至容易中暑。中醫師梁世瀅指出，吃冰消暑的養生方法，關鍵在於體質與時機，尤其不建議空腹吃冰，更提醒脾胃虛寒、手腳冰冷、經期不順者，以及氣喘、慢性鼻塞、筋骨痠痛者，應少吃冰品。
梁世瀅說，夏季屬火、陽氣旺盛，人體毛孔打開、陽氣容易外洩，體內反而處於相對虛弱的狀態，此時若大量吃冰或喝冰水，看似涼快，卻可能讓寒氣從體表侵入，引發三大問題：
1.傷脾胃：冰品極寒會抑制脾胃運化，致腹脹、腹瀉、食欲不佳。
2.生濕困重：當脾胃虛弱、水濕代謝差，體內濕氣滯留，容易出現疲倦、水腫、四肢沉重等症狀。
3.免疫力下降：氣血生化受阻，可能誘發過敏、經期不順、感冒反覆等狀況。
中醫提倡順應自然、調養體質，夏日應「清熱生津、健脾祛濕」，不用靠冰也能消暑。梁世瀅推薦四種消暑飲食法：
1.溫熱飲品更降暑：喝熱飲促進發汗，有助體內散熱，如綠茶、烏龍茶、菊花茶、薄荷茶皆可清熱，體質虛寒者可選喝薑茶暖胃祛濕。
2.清熱利濕食材：食用冬瓜、苦瓜、小黃瓜、綠豆、薏仁、蓮藕、空心菜等，能利水消腫、清熱排濕。體質偏寒者建議煮熟食用，減少寒氣滯留。
3.適量酸味食物，收斂津氣：酸味食物如酸梅湯與檸檬水，可補充流失的水分與電解質。
4.湯粥食療：善用湯粥如冬瓜排骨湯、薏仁綠豆粥等食療，既清熱又溫和，有助養脾護胃。
梁世瀅強調，中醫並非完全禁止吃冰，而是主張「因人、因時制宜」。體質偏熱、常感煩躁者，偶爾適量吃冰無妨，但不建議天天吃冰，更不宜空腹食用或以大量冰水解暑，以免傷身不自知。
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言