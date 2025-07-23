夏天吃冰傷脾胃 溫熱飲品更降暑

夏天喝冰涼手搖飲或吃一碗剉冰是不少人的消暑首選，但從中醫角度來看，夏天吃冰可能愈吃愈沒精神，甚至容易中暑。中醫師梁世瀅指出，吃冰消暑的養生方法，關鍵在於體質與時機，尤其不建議空腹吃冰，更提醒脾胃虛寒、手腳冰冷、經期不順者，以及氣喘、慢性鼻塞、筋骨痠痛者，應少吃冰品。

梁世瀅說，夏季屬火、陽氣旺盛，人體毛孔打開、陽氣容易外洩，體內反而處於相對虛弱的狀態，此時若大量吃冰或喝冰水，看似涼快，卻可能讓寒氣從體表侵入，引發三大問題：

1.傷脾胃：冰品極寒會抑制脾胃運化，致腹脹、腹瀉、食欲不佳。

2.生濕困重：當脾胃虛弱、水濕代謝差，體內濕氣滯留，容易出現疲倦、水腫、四肢沉重等症狀。

3.免疫力下降：氣血生化受阻，可能誘發過敏、經期不順、感冒反覆等狀況。

中醫提倡順應自然、調養體質，夏日應「清熱生津、健脾祛濕」，不用靠冰也能消暑。梁世瀅推薦四種消暑飲食法：

1.溫熱飲品更降暑：喝熱飲促進發汗，有助體內散熱，如綠茶、烏龍茶、菊花茶、薄荷茶皆可清熱，體質虛寒者可選喝薑茶暖胃祛濕。

2.清熱利濕食材：食用冬瓜、苦瓜、小黃瓜、綠豆、薏仁、蓮藕、空心菜等，能利水消腫、清熱排濕。體質偏寒者建議煮熟食用，減少寒氣滯留。

3.適量酸味食物，收斂津氣：酸味食物如酸梅湯與檸檬水，可補充流失的水分與電解質。

4.湯粥食療：善用湯粥如冬瓜排骨湯、薏仁綠豆粥等食療，既清熱又溫和，有助養脾護胃。

梁世瀅強調，中醫並非完全禁止吃冰，而是主張「因人、因時制宜」。體質偏熱、常感煩躁者，偶爾適量吃冰無妨，但不建議天天吃冰，更不宜空腹食用或以大量冰水解暑，以免傷身不自知。

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