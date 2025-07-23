722原則量血壓 避免爆血管

國人十大死因統計，「高血壓性疾病」位居第六，不過，高血壓也是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。國健署呼籲，18歲以上民眾每年至少要以「722原則」量一次血壓，掌握身體健康數值，避免「爆血管」。

根據衛福部公布的113年十大死因統計，高血壓性疾病的標準化死亡率，由112年的16.5%下降到113年的16.0%，是近年首見稍降。

國健署署長吳昭軍表示，國人對血壓控制與慢性病預防的努力漸漸展現成效，但是高血壓患者年齡層逐年下降，除了要改善不良生活習慣及飲食模式，更要建立自我健康管理意識。

吳昭軍指出，定期量血壓可以避免心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病的風險，血管型失智症也與高血壓息息相關。「血壓穩定」是身體健康第一要件，只要在家裡或社區建置的血壓量測站，並記錄血壓數值透過「健康存摺」App管理，隨時了解血壓變化趨勢。若突然數值升高，或是有頭痛、胸悶、視力模糊等高血壓症狀，應立即就醫。

台灣的高血壓盛行率逐年攀升，根據衛福部2017至2020年統計，18歲以上國人高血壓盛行率已達26.8%，約每4人就有1人罹患高血壓。國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，影響血壓值的因素眾多，包括情緒、飲食、運動、壓力、藥物甚至氣候及溫度等，所以「如何正確量血壓」非常重要。

吳建遠說，民眾量血壓的方式千奇百怪，常見的錯誤方式，包括壓脈綁帶位置相反、手未與心臟同高或未平貼桌面、上半身未靠椅背、腳未平貼地面，這些姿勢都會影響測量的血壓正確值。而有些人進入醫療院所時，常常血壓會不自主升高，即「白袍高血壓」效應，還是以在家裡量到的較準確。

吳建遠強調，應遵循「722」原則量測血壓。722是指「7」連續7天量測、「2」早上起床後及晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，取其平均值。國健署也發展「安心血壓站」認可機制，去年已經在金融機構、便利超商、賣場、衛生所、社區據點等場域布建超過1500個點，讓血壓量測融入日常之中。

如何正確量血壓？

1.測量前不菸酒咖啡。

2.穿著輕便服裝，不捲起衣袖。

3.不憋尿，尿液會刺激交感神經，導致血壓升高。

4.坐下後休息5分鐘再量，避免因活動或情緒緊張影響測量結果。

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