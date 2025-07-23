健康主題館／全家顧失智爸 林葉亭：多陪1天都很珍貴

「很遺憾，沒機會跟爸爸一起回麻省理工學院，看他年輕時讀書的地方。」藝人林葉亭說，家人原本希望有機會陪父親再訪母校，但隨著他失智症病情發展，這個願望終究未能實現。她提醒民眾，不要因為「怕麻煩」或「還沒那麼嚴重」而延遲就醫，若能在失智症初期症狀尚輕微時接受檢查，或許可延緩病程，也能提早安排照顧規畫。

林葉亭因此特別重視失智症的預防與早期辨識，並響應台北市政府衛生局7月25日開跑的「微笑樂智號」巡迴推廣活動。這項活動將打造行動巡迴胖卡車，深入台北市12個行政區，透過健腦遊戲、互動健康挑戰和藝術共創等趣味體驗，讓民眾認識預防失智的重要性。她也分享自身的健康習慣：「以地中海飲食為主，每周跳一次K-pop舞蹈，讓身心維持年輕狀態。」

最後7年 用愛彌補父親遺憾

林葉亭回憶，父親生病期間全家總動員照顧，「能多陪爸爸一天，都是珍貴的。」兄弟姊妹排班輪流陪伴，這段經歷讓她深刻體會，失智症雖然帶來許多挑戰，卻也讓家人關係更緊密，「爸爸生病後，我們的感情比以前更好，更懂得珍惜相處時光。」

「在爸爸最後的7年裡，相信他真切感受到了家的溫暖。」林葉亭說，雖然病情讓他難以清楚表達，但從眼神和動作中，仍能看出他的沮喪。身為家人，能做的就是用更多的愛與耐心，去彌補父親心中的不安與遺憾。正因親身經歷，她格外強調「提早預防、提早準備」的重要性。

預防失智 以地中海飲食為主

談到預防失智症，林葉亭分享自己的作法。飲食以地中海飲食為主，不刻意禁止甜食，「我也愛吃蛋糕，但不讓它變成習慣，關鍵在於控制頻率和分量，讓大腦也能感到愉快。」她每周固定上K-pop舞蹈課，透過記憶舞步、配合節奏，不僅增進肢體協調，也訓練腦部反應。

「許多健康觀念來自學物理治療的小兒子，他會帶我去健身房，也鼓勵阿嬤身體活動及做重訓，避免肌肉流失。」林葉亭認為，預防失智症也需要全家動員、互相提醒，就像當初照顧父親時那樣團結。

北市微笑樂智號 25日開跑

台北市政府衛生局的「微笑樂智號」巡迴推廣活動將於7月25日開跑，共計12場次，透過互動遊戲與健康體驗，讓大人小孩都能輕鬆學習實用知識，一同了解預防失智的重要性，此外，完成闖關活動還能獲得限量小禮。

林葉亭對於台北市近年推動「失智友善社區」的努力表示肯定。她回憶當時父親走失，警消、社區組織和熱心民眾伸出援手協助，她與家人至今難忘。「社會的支持對失智症家庭來說非常重要，也因為這次經驗，我更希望未來能回饋社會，讓失智症家庭不感到孤單。」

她也呼籲，防治失智症不只是家庭的責任，更需要社區與社會共同參與，不妨就從參加今年的「微笑樂智號」巡迴推廣活動開始做起，為自己和家人踏出第一步。

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