進口乾燥薄荷、玫瑰 農藥超標

國內知名中藥商「順天堂」自中國大陸進口近兩公噸乾燥薄荷，在海關查驗時被檢出農藥殘留量超標，需全數退運或銷毀，食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，這是近半年唯一被驗出農藥違規的中國大陸乾燥薄荷。另國內康普茶廠商一批進口乾燥玫瑰也被檢出農藥超標。

衛福部食藥署昨公布最新邊境查驗報告，順天堂藥廠從中國進口一批「乾燥薄荷」，於海關檢出殘留農藥「撲克拉」每公斤○點一四毫克、「得克利」每公斤○點二毫克，均超出法定標準，同時檢出「因滅汀」每公斤○點○九毫克，這為依法不得檢出的農藥。

鄭維智表示，這批總計一公噸八八九點五公斤的乾燥薄荷，需在邊境需退運或銷毀，且後續抽驗比率從抽驗百分之二至百分之十，調升為二至五成。

另有三批從越南輸入的鮮榴槤分別因重金屬鎘或農藥超標、殺蟲劑超標、殺草劑超標，而需退運或銷毀，共計四十五公噸五百五十公斤。鄭維智表示，近半年受理越南報驗「鮮榴槤」批數為六八四批，檢驗不合格批數累計十三批，不合格率為百分之一點九，從昨天開始針對越南報驗鮮榴槤，採取逐批查驗。

食藥署日前行文越南政府，希望了解當地榴槤種植情況，本月九日取得回函，越南官方初步鎖定環境、農藥、施肥等三大方向，著手了解榴槤違規原因，並要求業者需自主管理，從農場開始嚴格把關，確保產品符合輸出國標準。

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