聽新聞
0:00 / 0:00

進口乾燥薄荷、玫瑰 農藥超標

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

國內知名中藥商「順天堂」自中國大陸進口近兩公噸乾燥薄荷，在海關查驗時被檢出農藥殘留量超標，需全數退運或銷毀，食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，這是近半年唯一被驗出農藥違規的中國大陸乾燥薄荷。另國內康普茶廠商一批進口乾燥玫瑰也被檢出農藥超標。

衛福部食藥署昨公布最新邊境查驗報告，順天堂藥廠從中國進口一批「乾燥薄荷」，於海關檢出殘留農藥「撲克拉」每公斤○點一四毫克、「得克利」每公斤○點二毫克，均超出法定標準，同時檢出「因滅汀」每公斤○點○九毫克，這為依法不得檢出的農藥。

鄭維智表示，這批總計一公噸八八九點五公斤的乾燥薄荷，需在邊境需退運或銷毀，且後續抽驗比率從抽驗百分之二至百分之十，調升為二至五成。

另有三批從越南輸入的鮮榴槤分別因重金屬鎘或農藥超標、殺蟲劑超標、殺草劑超標，而需退運或銷毀，共計四十五公噸五百五十公斤。鄭維智表示，近半年受理越南報驗「鮮榴槤」批數為六八四批，檢驗不合格批數累計十三批，不合格率為百分之一點九，從昨天開始針對越南報驗鮮榴槤，採取逐批查驗。

食藥署日前行文越南政府，希望了解當地榴槤種植情況，本月九日取得回函，越南官方初步鎖定環境、農藥、施肥等三大方向，著手了解榴槤違規原因，並要求業者需自主管理，從農場開始嚴格把關，確保產品符合輸出國標準。

中藥 榴槤 農藥殘留

延伸閱讀

榴槤配酒、配咖啡都NG！ 醫提醒：「4類人」須謹慎食用

嘉縣珍愛生命網發揮功能 農藥行老闆成功挽救一命

台中第二市場旁 爽口「越南麵包」大推薦！Google評價三千多則、拿下4.3顆星星

順天堂進口中國大陸乾燥薄荷農藥超標 逾1.8頓遭被退運或銷毀

相關新聞

近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連15槓 下期獎金飆5.5億元

大樂透第114072期今晚開獎。中獎號碼為17、39、26、27、19、05，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜，連15槓，...

消除C肝可望達標 國健署：肝癌擬納第7癌公費篩檢

消除C肝！台灣今年可望達標。台灣肝臟研究暨教育基金會與聯合報健康事部於22日舉辦「看見台灣─ 台灣正走在消除C肝的路上」...

苦撐13年…才剛慶祝60歲生日 「讀者文摘」雜誌繁體中文版劃下句點

今年五月甫慶祝六十週年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊，六月出版的雙月刊為最後一期。讀者文摘透過中友圖書線上訂...

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

菲律賓東方海面目前為大低壓區，除了熱帶擾動97W已在今下午2時生成為熱帶性低氣壓TD10外，還有98W、99W逐漸形成，...

有助保護視力！營養師曝「1水果」功效驚人：堪稱營養彈藥庫

太甜會讓人血糖飆升、容易變胖？營養師薛曉晶指出，這水果其實是營養價值極高的水果，富含膳食纖維與芒果苷，適量攝取不僅不會對血糖造成...

台北當代藝術博覽會宣布2026停辦 重新評估未來模式

台北當代藝術博覽會官網宣布，2026年暫停舉辦一次，將對展會進行策略性的重新評估，其中包括仔細檢視未來活動的模式、時間、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。