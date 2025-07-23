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照顧者專線 情緒支持需求首居冠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

人口老化，失能失智患者增加，長期照護的家人身心俱疲。家庭照顧者關懷總會統計，去年關懷專線來電求助訊息，往年尋求照顧資源、照顧需求及技巧等人數明顯下降，而透過電話傾訴照顧壓力，自覺焦慮憂鬱，快要撐不下去，希望獲得情緒支持的比率，則第一次名列第一。

家庭照顧者關懷總會分析去年家庭照顧者關懷專線來電內容，以情緒支持類型最多，占百分之廿九點四，較前一年增加百分之二點五，超越照顧資源（百分之十九點九）、照顧需求（百分之十七點三）等問題。

家總理事長陳維萍表示，在情緒支持來電族群中，以傾訴照顧壓力比率最高，占百分之四十二，紛紛表達焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等情緒。其次為與被照顧者溝通困難（百分之廿三點三），與其他家人溝通困境（百分之廿），讓照顧者喘不過氣。

新北市家庭照顧者關懷協會家照督導王冠瑾表示，曾有一名婦女因長期照顧失智失能的先生，壓力沉重，求助無門，在不堪負荷之下，一度想輕生。所幸經過社工開導下，說服其他家人，讓另一半住進安養機構，扭轉照顧困境。

花蓮縣私立恒好居家式服務類長照機構家照專員江美葉指出，一位從台北返回花蓮照顧失智父親的照顧者，起初也是痛苦不堪，幾度瀕臨崩潰，最後將父親送至據點，接受照護，日子才重返軌道。另在社工鼓勵下，該名照顧者參加服務員訓練，取得專業證照後，加入長照行列。

家總秘書長陳景寧表示，照顧者剛開始一定有段苦日子，但絕對不能過度犧牲，照顧總有一天會過去，但人生還要繼續。建議透過家照專員的協助，選擇適合的照顧安排，降低身心壓力。

「照顧不離職、照顧有喘息」為賴清德總統長照三點○政策重點之一，衛福部次長呂建德表示，截至今年五月，全國設置一三四個家照據點、近三百位專業家照專員，針對不同家庭照顧者的需求，提供客製化的支持服務，如照顧安排諮詢、到宅照顧技巧指導等，歡迎有需要者踴躍申請。

失智 長照

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