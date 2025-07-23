家總憂心外籍看護跳槽 衝擊失智失能家庭

「老闆，可不可以幫我加薪？」自八月起，年逾八十歲者免巴氏量表即可申請外籍移工，看似造福廣大銀髮族，卻對目前聘請外籍看護的家庭造成不小衝擊，不少外看要求加薪，或減少工作負擔。家庭照顧者關懷總會則建議，雇主盡量對外看好一點，安撫心情，才能盡量留人。

新制將於八月一日上路，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，屆時大部分外籍看護應會選擇照顧沒有失能的八十歲以上長者，因為容易照顧，至於家有失智、失能長者的家庭則可能陷入困境，找不到看護，或是原有的看護跳槽走人。

人力仲介公司強力廣告，加上外看之間口耳相傳，愈來愈多外看得知新制，有人主動提及加薪，讓雇主相當煩惱，陳景寧指出，最近家總就接到不少類似求助電話，但依照現行規定，雇主確實束手無策，只能盡量對外看好些，或是真的幫忙加薪，才能留得住人。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，依新制規定，一般免評對象包括長照需要等級為第二至第三級，並使用長照服務六個月以上，最近觀察發現，已有許多家庭為申請外籍看護，先著手申請長照服務，期待六個月服務期滿後，申請外看。

令人擔憂的是，新制上路後，外看人力將形成「島內競爭」，在一樣的薪資待遇下，外看一定選擇照顧方便的長者，未來轉移雇主的速度恐怕愈來愈快。再者，大部分年輕外看嚮往都市生活，如有機會就會離開偏鄉，造成鄉村地區的失智、身障者無人照顧。

擔心外看走人，涂心寧表示，從九月一日，聘用外籍看護的家庭也能申請日間照顧或家庭托顧等社區式照顧服務，最近申請人數明顯增加，原因幾乎都是如果外看突然離職，照顧不至中斷。

除了外看可能出現一波異動，陳景寧說，「外籍看護家務工化，將是災難的開始。」許多仍可自理生活的高齡長者聘用外籍看護後，自理能力可能變差，甚至完全替代，整天坐著、躺著，讓人伺候著，恐增加失能率及長照經費支出。

身心障礙聯盟秘書長洪心平持同樣看法，她表示，新制上路後，身體健康，還能自理生活的高齡者反倒最可憐，他們要的只是陪伴，而最應在家陪伴的是子女，如果每件事都由外看協助，勢必加速長者退化速度，進而提升失能率，此絕非長者之福。

商品推薦