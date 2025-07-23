聽新聞
0:00 / 0:00
外籍看護新制8月上路 輕症線上申請、重症媒合改1天
八十歲以上免巴氏量表聘外籍看護預計八月上路，採輕重症分流，申請管道、天數大不同。勞動部規畫，重症申請者將維持到地方政府的長期照顧管理中心媒合本國照服員，流程縮短為一天。一般案件輕症申請者則可直接上台灣就業通網站，刊登七天求才廣告。
去年底經立院三讀通過就服法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護，粗估新增十萬名健康、亞健康長者具備申請資格。為避免外籍看護挑工、棄重擇輕，勞動部將採輕重症分流。
勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國表示，現行申請外籍看護，民眾需持巴氏量表評估、醫療證明等資料，至照管中心辦理推介本國籍照服員，視地方人力差異，媒合時間三天至兩周不等。待新法上路，符合重症條件的案件仍須至照管中心實體申辦，但流程將縮短至一天，即可進到下一階段向勞動部申請招募許可，另可優先承接國內移工。
至於一般案件，蘇裕國說，新制上路後，不用經由照管中心，輕症申請者可直接到台灣就業通網站線上刊登七天求才廣告，即可進到下一階段。有關輕重症的詳細身分別，將於七月底正式公告。
🌀最新颱風動態
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言