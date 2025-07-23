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外籍看護新制8月上路 輕症線上申請、重症媒合改1天

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

八十歲以上免巴氏量表聘外籍看護預計八月上路，採輕重症分流，申請管道、天數大不同。勞動部規畫，重症申請者將維持到地方政府的長期照顧管理中心媒合本國照服員，流程縮短為一天。一般案件輕症申請者則可直接上台灣就業通網站，刊登七天求才廣告。

去年底經立院三讀通過就服法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護，粗估新增十萬名健康、亞健康長者具備申請資格。為避免外籍看護挑工、棄重擇輕，勞動部將採輕重症分流。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國表示，現行申請外籍看護，民眾需持巴氏量表評估、醫療證明等資料，至照管中心辦理推介本國籍照服員，視地方人力差異，媒合時間三天至兩周不等。待新法上路，符合重症條件的案件仍須至照管中心實體申辦，但流程將縮短至一天，即可進到下一階段向勞動部申請招募許可，另可優先承接國內移工。

至於一般案件，蘇裕國說，新制上路後，不用經由照管中心，輕症申請者可直接到台灣就業通網站線上刊登七天求才廣告，即可進到下一階段。有關輕重症的詳細身分別，將於七月底正式公告。

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