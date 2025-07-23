颱風後 類鼻疽增6例 都在高雄、2死

丹娜絲颱風不僅重創南台灣，還帶來類鼻疽疫情。衛福部疾管署昨表示，上周颱風後新增6例確診，都在高雄，其中2例死亡，4例還在住院。今年累計27例，創歷年同期新高，4月就反常就出現13例，推測與去年下半年4颱風侵襲有關。

6例確診個案，年齡介於50多歲至90多歲，5男1女，其中2例死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，1名90多歲男性，有心血管病史並長期臥床，無汙水汙泥接觸史，卻在7月中旬出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，就醫後研判有肺炎收住加護病房。但病況變化快速，住院隔天就因肺炎合併菌血症死亡。

另1名死亡個案名為50多歲男性，有消化性潰瘍、酒精性肝病等病史，曾接觸汙水汙泥，風災後出現發燒、腹痛、全身虛弱等，雖曾到診所就醫治療，但因症狀持續，並有黑便、胃出血等掛急診。檢查後發現肺炎合併呼吸衰竭、上消化道出血、腎臟功能異常等，插管使用呼吸器及緊急血液透析，但仍持續惡化，發病第5天就因肺炎合併敗血性休克等過世。

疾管署發言人羅一鈞說，過往颱風後最大類鼻疽疫情，為去年凱米颱風後1個月增加69例，其中13例死亡。今年累計27例為歷年同期新高，且4月反常就出現13例，推測因去年下半年4颱風陸續侵襲，部分潛伏期較長個案到今年初才發病。

此外，登革熱境外移入疫情上周新增12例，寫下今年單周最高新增數。羅一鈞說，全年累積109例，也是6年同期次高，尚無出現本土。

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