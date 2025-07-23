颱風後 類鼻疽增6例 都在高雄、2死

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

丹娜絲颱風不僅重創南台灣，還帶來類鼻疽疫情。衛福部疾管署昨表示，上周颱風後新增6例確診，都在高雄，其中2例死亡，4例還在住院。今年累計27例，創歷年同期新高，4月就反常就出現13例，推測與去年下半年4颱風侵襲有關。

6例確診個案，年齡介於50多歲至90多歲，5男1女，其中2例死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，1名90多歲男性，有心血管病史並長期臥床，無汙水汙泥接觸史，卻在7月中旬出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，就醫後研判有肺炎收住加護病房。但病況變化快速，住院隔天就因肺炎合併菌血症死亡。

另1名死亡個案名為50多歲男性，有消化性潰瘍、酒精性肝病等病史，曾接觸汙水汙泥，風災後出現發燒、腹痛、全身虛弱等，雖曾到診所就醫治療，但因症狀持續，並有黑便、胃出血等掛急診。檢查後發現肺炎合併呼吸衰竭、上消化道出血、腎臟功能異常等，插管使用呼吸器及緊急血液透析，但仍持續惡化，發病第5天就因肺炎合併敗血性休克等過世。

疾管署發言人羅一鈞說，過往颱風後最大類鼻疽疫情，為去年凱米颱風後1個月增加69例，其中13例死亡。今年累計27例為歷年同期新高，且4月反常就出現13例，推測因去年下半年4颱風陸續侵襲，部分潛伏期較長個案到今年初才發病。

此外，登革熱境外移入疫情上周新增12例，寫下今年單周最高新增數。羅一鈞說，全年累積109例，也是6年同期次高，尚無出現本土。

延伸閱讀

登革熱境外+12創今年新高 廣東旅遊疫情建議升至「第一級」

類鼻疽2死 累計通報27例創歷年紀錄 羅一鈞示警「今年風險高」

莊人祥視察防登革熱 疾管署：8月初前都要觀察

北投中毒案…羅一鈞稱非細菌引起不支援調查 晚間遭食藥署打臉

相關新聞

近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連15槓 下期獎金飆5.5億元

大樂透第114072期今晚開獎。中獎號碼為17、39、26、27、19、05，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜，連15槓，...

消除C肝可望達標 國健署：肝癌擬納第7癌公費篩檢

消除C肝！台灣今年可望達標。台灣肝臟研究暨教育基金會與聯合報健康事部於22日舉辦「看見台灣─ 台灣正走在消除C肝的路上」...

苦撐13年…才剛慶祝60歲生日 「讀者文摘」雜誌繁體中文版劃下句點

今年五月甫慶祝六十週年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊，六月出版的雙月刊為最後一期。讀者文摘透過中友圖書線上訂...

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

菲律賓東方海面目前為大低壓區，除了熱帶擾動97W已在今下午2時生成為熱帶性低氣壓TD10外，還有98W、99W逐漸形成，...

有助保護視力！營養師曝「1水果」功效驚人：堪稱營養彈藥庫

太甜會讓人血糖飆升、容易變胖？營養師薛曉晶指出，這水果其實是營養價值極高的水果，富含膳食纖維與芒果苷，適量攝取不僅不會對血糖造成...

台北當代藝術博覽會宣布2026停辦 重新評估未來模式

台北當代藝術博覽會官網宣布，2026年暫停舉辦一次，將對展會進行策略性的重新評估，其中包括仔細檢視未來活動的模式、時間、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。