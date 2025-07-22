請外籍看護免評新制將上路 民團揭申請長照、日照人數增搶先卡位

80歲以上免評巴氏量表就能申請外籍移工新制，預計8月1日上路。民團憂心，新制上路後，外籍看護一定會選擇照顧方便、輕鬆的長者，需要外籍看護的家庭一定會倍感辛苦，遭到衝擊，呼籲勞動部應監控人力流動情形。民團更提醒，若讓還能自理生活的高齡者，每件事都由外籍看護協助或完全替代，長者失能率恐會提高，長照經費支出勢必增加。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，依新制規定，一般免評對象包括長照需要等級為第2級至第3級，並使用長照服務6個月以上，目前觀察許多家庭為申請外籍看護，紛紛前來申請長照服務，期待接受6個月服務後，就能申請外看；但最重要的是，新制上路後，外籍看護人力將形成「島內競爭」，外看在一樣的薪資待遇下，一定選擇照顧方便、輕鬆的長者，且是快速轉移雇主。

涂心寧指出，外籍看護除從工作繁重轉移到輕鬆工作，也會從鄉鎮轉移到都市，因年輕外看都嚮往都市生活，如此回到家鄉的身障朋友將落入沒人照顧的窘境，更何況需要外籍看護的家庭勢必要加薪留人或搶人。另，衛福部9月1日將放寬外籍看護家庭也能申請日間照顧或家庭托顧等社區式照顧服務，近期這類申請人數也逐漸增加，為的是當外看離職後，照顧不至於中斷。

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，現在許多身障家庭都十分擔心，新制上路後，外看隨即離職，往後一定會要加薪，花費較高的成本，才能把外看留下來。其實，政府開放80歲以上長者可申請外籍看護，最可憐的是健康、還能自理生活的高齡者，他們要的只是陪伴，而最應付出陪伴的是子女，如果每件事都由外看協助，長者退化速度更快，失能率恐會提高，這並非長者之福。

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