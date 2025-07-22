苦撐13年…才剛慶祝60歲生日 「讀者文摘」雜誌繁體中文版劃下句點

今年五月甫慶祝六十週年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊，六月出版的雙月刊為最後一期。讀者文摘透過中友圖書線上訂閱系統，發布停刊通知，通知表示「這個標誌性的印刷版即將停刊，我們曾嘗試過各種途徑來繼續出版，但不幸的是，不斷上漲的成本使得印刷和出版模式難以為繼，我們非常抱歉不得不做出這個艱難的決定」，並保證盡快處理訂戶的退款。

「讀者文摘」1922年於美國創刊，以「摘錄所有雜誌的精華文章」為概念。創辦人華萊士在一場戰役中受傷，休養期間閱讀了大量雜誌，吸取很多有趣的資訊，發現很少人能有時間看那麼多雜誌，突發奇想把這些文章摘錄及濃縮後出版。他和妻子在家中自行出版第一期「讀者文摘」，大受歡迎，到了1935年，「讀者文摘」發行量已達到一百萬冊。

讀者文摘國際中文版於一九六五年三月創刊，首位總編輯由文壇大師林語堂之女林太乙女士出任，在港台兩地發行；並於二○○八年在中國大陸上市。讀者文摘美國總公司於二○一二年宣告破產，但繁體中文版仍持續於台灣和香港發行，並從2023年改為雙月刊。今年五月甫舉辦六十周年創刊活動，立法院長韓國瑜還出席致詞，沒想到不到兩個月就傳出停刊消息。

讀者文摘可說是最早提供「雞湯文」的刊物，「浮世繪」、「笑譚」等幽默小品是三年級生到七年級生的溫馨記憶、一直維持25開小本便於攜帶也是其特色。讀者文摘的黃金時期，以 19 種語言印行 48 種版本，在全球超過60個國家發行，總發行量估計破千萬本。英文部分便有美國版、英國版、澳洲版、加拿大版等不同版本，而中文部分則分為繁體字版與簡體字版。但在網路時代，上網便可搜尋到各種文章精華，「文摘」式的雜誌已經不符合時代潮流，曾經風光近一個世紀的讀者文摘也只能黯然退場。

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