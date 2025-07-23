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走過60年 讀者文摘中文版 8月停刊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
今年五月甫慶祝六十周年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊。本報資料照片
今年五月甫慶祝六十周年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊。本報資料照片

今年五月甫慶祝六十周年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊，六月出版的雙月刊為最後一期。

讀者文摘透過中友圖書線上訂閱系統，發布停刊通知，表示「這個標誌性的印刷版即將停刊，我們曾嘗試過各種途徑來繼續出版，但不幸的是，不斷上漲的成本使得印刷和出版模式難以為繼，我們非常抱歉不得不做出這個艱難的決定」，並保證盡快處理訂戶的退款。

讀者文摘雜誌一九二二年於美國創刊，以「摘錄所有雜誌的精華文章」為概念發行。讀者文摘國際中文版於一九六五年三月創刊，首位總編輯為文壇大師林語堂之女林太乙出任，在港台兩地發行，並於二○○八年在中國大陸上市。

讀者文摘美國總公司於二○一二年宣告破產，但繁體中文版仍持續於台灣香港發行，並從二○○三年改為雙月刊。今年五月甫舉辦六十周年創刊活動，立法院長韓國瑜當時還出席致詞，沒想到不到兩個月就傳出停刊消息。

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