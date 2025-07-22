台電員工拔管器捐 父：永遠以你為榮

聯合報／ 記者萬于甄魯永明李宗祐／連線報導
台電員工李元瀚遺體昨繞行台電嘉義區處最後巡禮，台電董事長曾文生（左一）率隊敬禮致意。 記者李宗祐／攝影
台電員工李元瀚遺體昨繞行台電嘉義區處最後巡禮，台電董事長曾文生（左一）率隊敬禮致意。 記者李宗祐／攝影

卅六歲台電員工李元瀚，八天前在嘉義縣義竹鄉修復電力時遭高壓電擊，連日來靠著葉克膜續命，未有起色，家屬決定拔管並捐贈器官，讓他好好離開，昨早約七時廿分宣告死亡。「我們選擇讓他保有最後的光榮與尊嚴，在愛中平靜地離去。」李父昨最後喊話「爸爸永遠以你為榮」。

李元瀚遺體昨從奇美醫院柳營分院出發，沿途工程車、吊臂車、昇空車列隊送行，返回嘉義住處後，再前往他的服務單位台電嘉義區處配電中心，入內繞行最後告別。台電董事長曾文生率全體同仁列隊以舉手禮致意，連喊三聲「浩克（李元瀚外號）工作結束，一路好走」，有同事悲傷到泣不成聲，要靠旁人攙扶安撫情緒。

柳營奇美醫院加護醫學科主治醫師劉浩熏說，李元瀚送到院時是無生命跡象狀態，搶救後有恢復微弱的自發性心跳，但經一周極力搶救，全身主要器官仍呈現重度衰竭，臨床判斷不可逆。

「看著孩子受苦，真的不忍心再用這些高端維生系統，勉強撐著他的生命。」李元瀚父親說，各界對於元瀚的祈福與集氣，都是給予他們莫大的安慰與鼓勵，只希望元瀚能好好、平靜走完人生最後一段路。

李父哽咽地說，這場突如其來的意外，讓家人痛徹心扉，但也有幸「我們能選擇讓他保有最後的光榮與尊嚴，在愛中平靜離去」，家人決定捐贈元瀚的器官，讓他能遺愛人間。經醫師評估，李元瀚捐贈眼角膜、皮膚等組織器官。

據了解，李元瀚左手因高壓電擊造成嚴重碳化與缺損，柳營奇美醫院特別商請醫院3Ｄ義肢業者，緊急製作擬真義肢，讓他以完整體態離世。

檢警相驗認定，李元瀚因高壓電擊，有多處高壓電傷、雙上肢及前胸壁燒燙傷、橫紋肌溶解症併急性腎衰竭，最終因缺氧性腦病變死亡，為意外事故。

延伸閱讀

台電員工李元瀚遭電擊殉職 檢警相驗為「意外死亡」

台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 黃敏惠：謝謝你讓我們看到愛延續

台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 翁章梁：永遠記住他為嘉義付出

台電李元瀚任務結束「最後巡禮」 嘉義同事泣送最後一程

相關新聞

近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連15槓 下期獎金飆5.5億元

大樂透第114072期今晚開獎。中獎號碼為17、39、26、27、19、05，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜，連15槓，...

消除C肝可望達標 國健署：肝癌擬納第7癌公費篩檢

消除C肝！台灣今年可望達標。台灣肝臟研究暨教育基金會與聯合報健康事部於22日舉辦「看見台灣─ 台灣正走在消除C肝的路上」...

苦撐13年…才剛慶祝60歲生日 「讀者文摘」雜誌繁體中文版劃下句點

今年五月甫慶祝六十週年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊，六月出版的雙月刊為最後一期。讀者文摘透過中友圖書線上訂...

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

菲律賓東方海面目前為大低壓區，除了熱帶擾動97W已在今下午2時生成為熱帶性低氣壓TD10外，還有98W、99W逐漸形成，...

有助保護視力！營養師曝「1水果」功效驚人：堪稱營養彈藥庫

太甜會讓人血糖飆升、容易變胖？營養師薛曉晶指出，這水果其實是營養價值極高的水果，富含膳食纖維與芒果苷，適量攝取不僅不會對血糖造成...

台北當代藝術博覽會宣布2026停辦 重新評估未來模式

台北當代藝術博覽會官網宣布，2026年暫停舉辦一次，將對展會進行策略性的重新評估，其中包括仔細檢視未來活動的模式、時間、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。