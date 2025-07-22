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國光客運爆欠薪 將強制整併路線

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
國光客運再次傳出遲發薪水，這也是半年來第2次遲發員工薪水。圖／聯合報系資料照片
國光客運再次傳出遲發薪水，這也是半年來第2次遲發員工薪水。圖／聯合報系資料照片

國光客運昨傳出財務出現狀況，導致半年內兩度拖欠員工薪資，甚至保養、維修車輛的材料也都斷料。對此，國光客運強調，公司營運都正常，今天就會發放薪資；交通部公路局則說，將針對國光強制進行階段性部分路線調整整併，協助改善財務狀況。

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，加上駕駛退休潮，嚴重衝擊客運業運能，根據統計，近一年已有卅六條客運路線申請停駛。

近日有國光員工在社群爆料，指國光客運本應在每月廿日匯入薪資，但半年內已二度拖欠薪水，且車廠配合的私人垃圾車已數月未到。

另疑似因欠款保全公司，目前廠區也無保全，甚至車輛保養及維修的材料也被斷料，許多車輛就算只是輕微故障也無法使用，讓不少人憂心公司是否營運出狀況。

對此，國光客運表示，客運經營很辛苦，疫後老闆已經拿出很多個人資金來彌補虧損，至今仍沒有改善。目前籌措資金都已到位，員工薪資下班前就會入帳，為表歉意，也提供所有員工一天特休假。

公路局表示，由於國光客運今年已發生二次薪資延發，後續將對國光客運強制進行階段性部分路線調整，其中包括九一一七高雄至墾丁、九一二七高雄至大鵬灣、九一八八高雄至鵝鑾鼻、九一八九高鐵左營站至小灣、一七七三屏東至恆春、一七八○屏東至枋寮。

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國光客運半年2度遲發薪 公路局：調整路線助改善

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