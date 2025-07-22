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葉丙成性平案調查延宕 教團批教部

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，涉洩露性平案學生個資，遭民進黨立委連署送性平會調查，然而五月底至今，教育部仍未公布調查結果，遭質疑是以拖待變。對此，教育部表示，調查小組正審酌相關人提出佐證資料及意見陳述，待近日調查報告完成後，會盡速召開性平會審議。

葉丙成今年四月在社群媒體發文，截圖涉及揭露性平事件當事人個資，當事學生曾要求刪文，但葉未於第一時間回應，直至七名民進黨女立委發難，譴責教育部嚴重失職，要求教育部依法將葉丙成送交性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文。教育部也在五月廿一日宣布將葉移交性平會立案調查，並於五月廿六日表示葉丙成請假接受調查。

不過當事人Ａ生昨在社群平台表示，撥了三通電話予教育部主動追問下，教育部才承認調查將延期一個月。他表示，若非主動追問就會被蒙在鼓裡，質疑「難道我不是接受調查的人，不用事先通知我？」

一名學界知情人士表示，葉自從被送性平會調查後，便有各方人士說情，認為此並非太大的過錯，且是出於良善關心，但該案涉及最敏感的性平事件，任何發言本來就不可不慎。此外，葉督導的高教業務狀況頻傳，從醫學系名額爭議到台師大抽血案，葉都請假由他人代打救火，也讓教育部內部不滿四起。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，教育部恐是想拖時間讓外界淡忘，但近日高教事件頻傳，民眾只會更在意教育部的處理方式。

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