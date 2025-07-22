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今彩539第114177期 頭獎2注中獎

中央社／ 台北22日電

今彩539第114177期開獎，中獎號碼19、27、39、21、32；派彩結果，頭獎2注中獎，各得獎金新台幣800萬元。

貳獎131注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼089，壹獎57注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼2944，壹獎3注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

台彩 頭獎 新台幣 今彩539

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