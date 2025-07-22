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近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連15槓 下期獎金飆5.5億元

中央社／ 台北22日電
大樂透第114072期今晚開獎派彩結果，頭獎槓龜，連15槓，下期（25日）預估銷售新台幣2.2至2.4億元，頭獎累積金額上看5.5億元，為近5年最高頭獎總獎金。圖／AI生成
大樂透第114072期今晚開獎派彩結果，頭獎槓龜，連15槓，下期（25日）預估銷售新台幣2.2至2.4億元，頭獎累積金額上看5.5億元，為近5年最高頭獎總獎金。圖／AI生成

大樂透第114072期今晚開獎。中獎號碼為17、39、26、27、19、05，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜，連15槓，下期（25日）預估銷售新台幣2.2至2.4億元，頭獎累積金額上看5.5億元，為近5年最高頭獎總獎金。

貳獎1注中獎，各得獎金310萬9038元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

頭獎 台彩 新台幣 大樂透

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