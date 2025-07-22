台北當代藝術博覽會宣布2026停辦 重新評估未來模式

台北當代藝術博覽會官網宣布，2026年暫停舉辦一次，將對展會進行策略性的重新評估，其中包括仔細檢視未來活動的模式、時間、規模和形式。

官網表示，2026年台北當代藝術博覽會將暫停舉辦一次，博覽會團隊將會善用這段時間進行策略性評估，全面檢視下一屆展會的架構、時程、規模與形式，期望在合理的基礎上，規劃階段性的發展，持續為台灣與區域藝術生態帶來正向影響。

台北當代藝術博覽會在官網中表示，台北當代藝術博覽會致力於成為台灣乃至整個地區當代藝術的重要平台。「我們為共同建構的社群感到自豪——由畫廊、合作夥伴、藏家、策展人以及所有觀眾共同打造，他們共同塑造了台北當代藝術博覽會的形象和聲譽。」

官網表示，感謝外界對台北當代藝術博覽會的支持與信任，台北當代藝術博覽會深感榮幸能與各家畫廊、合作夥伴、藏家、策展人以及廣大藝術參與者，共同建立這個多元且充滿活力的社群，「正因為有大家的參與與支持，台北當代藝術博覽會才能奠定今日的定位。」

由瑞銀集團舉辦的「台北當代藝術博覽會」，2019年起在台北舉行，旨在為觀眾展示亞洲當代藝術界在「當下」的最新發展動態，藝術（Art）和新觀點（Ideas）是博覽會兩大核心，希望以藝術作為連結社會各界人士的溝通橋梁，讓大眾得以互相交流。

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