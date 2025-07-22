防範高風險療程釀疏失 北市加強稽查醫美診所

鑑於醫美診所不時發生醫療疏失可能危及患者生命安全，台北市衛生局針對涉及手術及全身麻醉的醫美診所加強督導與查緝，並呼籲民眾選擇合格醫療機構進行診療。

據媒體報導，車模蔡姓女子今年5月在北市某醫美診所進行療程，施打俗稱「牛奶針」靜脈注射麻醉卻病危，送醫急救多日仍不治。台北市衛生局今天透過新聞稿表示，今年度診所督導考核把執行手術及全身麻醉的醫美診所，列為重點查核對象。

北市衛生局指出，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」相關條文規定，削骨、拉皮、抽脂等7項特定手術的醫師，應為專科醫師並接受手術繼續教育課程，及執行全身麻醉應有麻醉醫師在場等。

衛生局說明，查核項目有4點，包含「診所是否有執行全身麻醉」、「診所醫事人員是否有取得有效期限急救證照」、「診所是否於施行醫療處置時應告知病人足夠的訊息」、「診所之病人是否簽署手術同意書或麻醉同意書」，希望藉此強化急救處理等能力。

衛生局說，衛福部醫事司官網的「美容醫學資訊專區」有公告「各縣市核准施行特定美容醫學手術醫療機構」、「美容醫學相關法規、公告」等資訊；違反醫療法規定的診所，經北市衛生局裁罰後也會在官網公告；呼籲民眾查詢相關資訊，選擇合法、合格的醫療機構。

此外，衛生局提醒民眾，選擇醫美機構謹守「六要三不」，要檢視醫療機構開業執照；要檢視醫師執業執照；要充分與醫師溝通想要改善的部位；要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果；要詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本；要求開立收據。

三不就是不要相信「全國第一」、「最專業」等誇大用語；不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動；不要預付訂金、預購療程。

衛生局對於屢次違規或發生醫療事故之診所，列出高風險清單，加強輔導、稽查與列管。

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