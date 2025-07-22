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有助保護視力！營養師曝「1水果」功效驚人：堪稱營養彈藥庫

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師薛曉晶指出，芒果其實是營養價值極高的水果，富含膳食纖維與芒果苷。示意圖／ingimage
營養師薛曉晶指出，芒果其實是營養價值極高的水果，富含膳食纖維與芒果苷。示意圖／ingimage

芒果太甜會讓人血糖飆升、容易變胖？營養師薛曉晶指出，芒果其實是營養價值極高的水果，富含膳食纖維與芒果苷，適量攝取不僅不會對血糖造成劇烈影響，還有助於保護視力、促進腸道健康、緩解發炎、穩定食慾，是名副其實的「營養彈藥庫」。她建議，一次食用半顆中型芒果為宜。

薛曉晶在臉書粉專發文指出，有研究刊登於《Nutr Metab Insights》期刊，內容顯示肥胖者連續12週每天攝取冷凍芒果粉，不僅空腹血糖下降，體重也未出現增加。她解釋，這項成效與芒果中富含的膳食纖維及芒果苷（Mangiferin）有關，前者有助延緩糖分吸收、穩定血糖，後者則具備抗發炎與改善胰島素敏感性的作用。

薛曉晶補充，2021年刊登於《Nutrients》期刊的研究分析美國近20年的健康數據後發現，有吃芒果的人，攝取到的營養素更為多元且充足，包含維生素A、C、E，膳食纖維、鉀與葉酸等，攝取量都明顯高於未食用芒果者。她強調，芒果不只是甜，還是長期被誤解的「超營養水果」，堪稱是營養彈藥庫，並進一步整理出5大食用芒果的健康益處。

維護視力

補充維生素A、C，有助於維護視力、增強免疫、幫助皮膚生成膠原蛋白。

幫助消化

富含酵素與纖維，飯後吃可舒緩胃脹、促進腸蠕動。

高效抗氧化

芒果中的多酚、胡蘿蔔素可中和自由基，降低身體發炎風險

有助控制血糖

膳食纖維＋芒果苷的組合，有助糖代謝穩定、控制血糖。

協助食慾控制

自然香甜與果酸組合，有助穩定情緒與食慾控制。

薛曉晶提醒，芒果雖然營養價值高，但攝取仍需適量，建議每次以半顆中型芒果為宜，可作為兩餐之間的點心或飯後水果享用，並不建議空腹大量食用，以免造成腸胃不適或血糖波動。

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