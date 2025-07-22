消除C肝可望達標 國健署：肝癌擬納第7癌公費篩檢

消除C肝！台灣今年可望達標。台灣肝臟研究暨教育基金會與聯合報健康事部於22日舉辦「看見台灣─ 台灣正走在消除C肝的路上」專家會議，三位肝病權威院士中研院士廖運範、陳建仁及陳培哲與多位專家齊聚，共同宣布台灣已提前達到消除C肝目標。衛福部國健署長吳昭軍承諾，下半年將放寬成人健檢B、C肝篩檢年齡至39歲，同時研擬將肝癌篩檢納為第7癌篩檢。

世界衛生組織（WHO）訂出「2030消除病毒性肝炎」，「計畫性目標」為超過9成慢性C肝病人被診斷、超過8成被診斷為C肝病人接受治療等，台灣已於今年2025年達標，預計今年10月申請認證；至於「影響性目標」，即一般族群C肝感染率每10萬人小於5人，注射藥癮者罹C肝比率低於2%，及B、C肝導致肝癌及肝硬化死亡率每10萬人低於5人，雖已取得未達標者中成果較佳的「金牌獎」，但部分仍待努力，B肝防治更是未來重中之重。

陳建仁：衛福部推動全面篩檢 我可望達成WHO消除C肝目標

「C肝消除路上，我國雖走得穩健，但有許多待努力之處。」陳建仁表示，歸功於衛福部推動全面篩檢政策，且篩檢率達到7成，且提昇C肝疾病認知與治療，我國可望達成WHO消除C肝的計畫性目標；至於影響性目標，因癌症登記等資料有兩三年時間落差，2027年可望達標。國內B肝盛行率高，B肝防治必須認真看待，更加努力。

游美月：消除C肝 聯合報十年來共同倡議

聯合報社長游美月表示，自2016年起，聯合報即作為持續與官方、學界、醫界等重要意見領袖，共同參與研討消除C肝策略的資深夥伴，善盡媒體關懷社會的力量，很榮幸成為一路堅持走來的參與者和倡議者，期待消除C肝，繼續走向消除B肝的目標。

簡榮南：國內C型肝炎消除已達WHO「計畫性標準」

「台灣肝炎消除在高所得國家中領先，對國家形象有所幫助。」B、C型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集人簡榮南表示，從2016年開始，歷經9年努力，國內C型肝炎消除已達WHO「計畫性標準」，C型肝炎病人診斷率超過9成，已被診斷的C型肝炎接受治療比率也超過9成，且不論篩檢、治療，除提供一般族群足夠資源，矯正機關、藥癮者也未被犧牲，逐漸朝WHO降低C肝感染率、藥癮者罹病率目標邁進。

吳昭軍：推動國家級公費肝癌篩檢計畫

吳昭軍表示，肝癌是10大癌症發生率第5名，但死亡率仍是第2名，如何降低肝癌死亡率，對癌症防治非常重要。我國現行五癌篩檢分別為乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌，國健署已宣布將胃癌納為第6癌篩檢，但肝癌尚無國家級篩檢計畫，「應該將肝癌納為第7癌篩檢，推動國家級公費篩檢計畫，才有望降低肝癌死亡率。」

陳亮妤：擴大B、C肝個案追蹤方案

衛福部健保署副署長陳亮妤表示，B肝治療人數從2003年16萬人增至目前逾60萬人，C肝治療人數則從2003年7萬人增至2019年的20.5萬人。2019年是重要分水嶺，在DAA（直接抗病毒藥物）納入健保給付前，相關健保費用90%用於治療C肝併發症；給付後，大幅減少併發症治療費用，顯示直接抗病毒藥物的重要性與後續經濟效益。

陳亮妤指出，透過「B、C肝個案追蹤方案」，可幫助B、C肝病患及早發現肝癌病灶，計畫擴大治療、追蹤範圍，除了納入主、次診斷符合條件患者、追蹤期間從6個月延長至12個月，已納入酒精性肝炎、代謝性脂肪肝與晚期肝纖維化個案，追蹤頻率也從6個月改為3個月，並調整支付獎勵、提升品質指標與獎勵費用。

戴嘉言：偏鄉高盛行地區居民也是防治重點

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言指出，目前透析病人、HIV 感染者、美沙冬替代治療者、矯正機關收容人等特殊族群的C肝治療率均超過九成。此外，高醫外展團隊更深入全台最大精神照護機構「玉里醫院」，持續完成重度精神疾病患者的C肝清除。

除上述定義的「特殊族群」，偏鄉高盛行地區的居民也應視為防治重點。戴嘉言以高雄市桃源區為例，以節慶時機篩檢返鄉者，發現感染率僅3.1%，顯示偏鄉固定居住者為高風險重點。目前外展團隊在高雄桃源、阿里山、卓溪鄉、秀林鄉等四山地高盛行區，推動以社區為基礎的照護模式，整體篩檢與治療率皆達94%。

莊人祥：國內急性C型肝炎疫情逐年下降

衛福部疾管署長莊人祥表示，國內急性C型肝炎疫情逐年下降，但高風險族群再感染率持續上升，其中男性發生率高於女性，以25至44歲青壯年族群為主；合併HIV感染比率雖略有下降，但2024年仍高達38.2%，顯示不安全性行為和注射藥物族群（PWID）仍是急性C型肝炎的主要感染對象。

莊人祥指出，2006年起推動的藥癮愛滋減害計畫，也取得成效，透過衛教諮詢站及針具自動服務機，2024年發放約338萬支清潔針具，回收率達96%以上，每位藥癮者平均年使用419支，符合WHO消除C肝認證標準；2024年4月起，疾管署於13家醫院推行一站式HIV匿名篩檢，同時納入C型肝炎抗體快篩，截至2025年6月，篩檢27896人次，初篩陽性率0.2%，95%當日確診，通報時間大幅縮短至1天內。

王聲昌：未來20年注射藥物族群可能成為C肝主要群體

國家衛生研究院副研究員級主治醫師王聲昌指出，全球約有1400萬名注射藥物族群（PWID），其中約690萬人罹患C型肝炎。台灣監所內和社區美沙冬治療機構，其中感染C肝比率更高達80至90%，是C肝「重災區」；尤其PWID族群通常為多人共用稀釋液，直接將針具插入同一容器抽取藥物，大幅增加C肝傳播風險。

王聲昌表示，雖然口服直接作用抗病毒藥物（DAA）有效提升PWID治療意願，但實務推廣面臨跨單位合作，與社區外展的巨大挑戰。他更表示，未來20年PWID可能成為C肝主要群體，呼籲持續提升相關防治知能與有效的社區推廣模式。

盧勝男：代謝性肝病死亡率未來恐成肝癌主要死因

高雄長庚醫院顧問級主治醫師盧勝男以國內癌症登記數據分析推估，C肝引發肝癌發生率，2025年為每10萬人5.97人，2030年為每10萬人2.67人；B肝引發肝癌發生率，2025年每10萬人14.22人，2030年為每10萬人13.51人；預期「非B非C」代謝性肝病死亡率，未來將超過病毒性肝炎，成為肝癌主要死因。

盧勝男表示，我國已達成2025年消除C肝計畫性目標，但要達成2030年影響性目標，慢性B、C型肝炎後遺症是最艱難任務，若僅考慮流行病學趨勢，C肝相關後遺症減少，有望達到目標，但B肝後遺症漸少幅度尚待努力。考量防治效應，建議提高C型肝炎診斷率、治療率，增加達標機會，未接種B肝疫苗世代仍為肝癌及肝硬化高危險群時，防治需要更大的努力。

蒲若芳：健保給付C肝用藥 「健康獲益」增加

輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳指出，在2018年，行政院擬訂「國家消除C肝政策綱領」，原規畫健保署新藥預算達504億元，但實際執行至2024年底，總共投入287.4億元，八年來共給付治療17萬人。以日本研究團隊模型數據、國際標準健康經濟學評估方法推估，換算為投資報酬率達31：1至20：1之間，投資效益為20到31倍。

蒲若芳指出，這還只是「健康獲益」，若加入減少後續健保支出、提高整體工作生產力等，整體獲益更會上升，由此可知，「消除C肝計畫」是值得台灣驕傲的健康投資典範。

陳培哲：未來5年需同步加強B肝防治

為防止民眾感染C肝，中研院士、台大醫院內科部暨醫學研究部主治醫師陳培哲建議，目前台灣急性C肝通報數每年約400多人，已高於急性B肝每年約100多人，主因是高危險群新感染或治癒後再感染，他建議可參考美國「急診全面篩檢」的做法，發現更多潛在病例。

此外，即使C肝治癒，部分患者仍面臨肝硬化或纖維化風險，政府已成立專案網絡追蹤治癒者，以改善長期預後。C肝疫苗尚未問世，但可借鏡HIV長效抗病毒藥物，在非洲與歐美試驗中展現96至100%的預防效果，未來長效抗病毒藥物或可作為C肝高風險族群的預防選項。同時，他提醒未來5年需同步加強B型肝炎防治，以全面降低台灣肝病負擔。

廖運範：B肝治療是更大的挑戰

台灣在B型肝炎的研究與治療，也是國際醫界重要參考指標。中研院院士廖運範指出，B、C 肝病毒有明顯差異，B肝病毒存在於細胞核內，其治療成效，與病患免疫狀態息息相關，病毒獲得控制是與免疫功能形成「恐怖平衡」。雖然自 2000年有抗病毒藥物，但B肝不像C肝有可直接治癒的藥物，使B肝治療更為複雜。

廖運範進一步解釋，在B肝治療過程中，研究數據顯示，符合特定條件病患在停藥後，表面抗原消失率反而更高，肝癌發生率、死亡風險下降。主要是停藥後，患者免疫系統獲得恢復，能夠更有效地清除病毒。

有人主張長期用藥，廖運範說，部分病患無法，甚至不願意用藥，有人偷偷停藥，不再回診，這些行為容易導致病毒捲土重來，或產生肝癌而不自知。因此用藥使病情穩定控制後，停藥是重要策略，讓患者自身免疫力發揮作用，且須鼓勵病患定期回診、追蹤，才能真正減少復發機率、降低肝癌死亡風險。

清除C肝 國健署預計10月申請認證

為防治B、C型肝炎，國健署推動45至79歲民眾，終身一次免費B、C型肝炎篩檢，已有近7成民眾完成檢查，原住民則提前至40歲。吳昭軍表示，B、C型肝炎累計檢查人數超過734萬人，轉介率近8成，預計今年下半年將B、C肝篩檢年齡下修至39歲；而我國C型肝炎診斷、治療比率，分別達93.5%、92.9%，達世界衛生組織清除C肝標準，預計今年10月將申請認證。 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，輔仁⼤學數據科學中⼼執⾏長蒲若芳指出，行政院於2018年擬訂「國家消除C肝政策綱領」，總共投入287.4億元，八年來共給付治療17萬人，投資報酬率為20到31倍之多。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，⾼雄長庚紀念醫院顧問級主治醫師盧勝男，出席2025「C肝專家會議」。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，⾼雄長庚紀念醫院顧問級主治醫師盧勝男，出席2025「C肝專家會議」。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，中研院⼠陳建仁指出，我國可望達成WHO消除C肝目標，歸功於衛福部推動全面篩檢，且篩檢率達到7成，但C肝疾病認知、治療提升的同時，B肝也必須加強。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，B、C 型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集⼈簡榮南，出席並擔任共同主持人。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，健保署副署長陳亮妤指出，在DAA（直接抗病毒藥物）納入健保給付前，90%以上健保給付C肝相關併發症；給付後，大幅減少併發症治療費用。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，衛福部疾管署長莊⼈祥表示，國內急性C型肝炎疫情逐年下降，但高風險族群再感染率持續上升，其中男性發生率高於女性，以25至44歲青壯年族群為主。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，中研院⼠陳培哲提醒，未來5年需同步加強B型肝炎防治，以全面降低台灣肝病負擔。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，⾼雄醫學⼤學附設中和紀念醫院副院長戴嘉⾔指出，偏鄉高盛行地區的居民也應視為防治重點。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，中研院院⼠廖運範指出，B肝病毒存在於細胞核內，其治療成效，與病患免疫狀態息息相關。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，國健署長吳昭軍出席並承諾下半年將放寬成人健檢B、C肝篩檢年齡至39歲，同時研擬將肝癌篩檢納為第7癌篩檢。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，國衛院神經及精神醫學研究中⼼，副研究員級主治醫師王聲昌指出全球約有1400萬名注射藥物族群（PWID），其中約690萬人罹患C型肝炎。記者林澔一／攝影 「看見台灣─台灣正走在消除C肝的路上」專家會議於七月廿二日舉行，輔仁⼤學數據科學中⼼執⾏長蒲若芳指出，行政院於2018年擬訂「國家消除C肝政策綱領」，總共投入287.4億元，八年來共給付治療17萬人，投資報酬率為20到31倍之多。記者林澔一／攝影

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