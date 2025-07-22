首次跨部會高溫演練 彭啓明：台北40度高溫10年內可見

環境部今首度邀集各部會與地方政府進行抗高溫調適對策試辦演練，環境部長彭啓明表示，本次是以氣溫達38度以上且持續3天以上的情境進行演練，不過大台北都會區在10年內就會出現40度高溫，下次演練的希望會是以40度為情境。

本次「114年度抗高溫調適對策試辦演練會議」 主要參演單位，中央部會包含環境部、環境部氣候變遷署、環境部環境管理署、環境部資源循環署、交通部、交通部中央氣象署、勞動部、衛福部、農業部、經濟部能源署、經濟部水利署、教育部、文化部、金融監督管理委員會、原住民族委員會等。 地方政府則包含台北市政府、 新北市政府。

彭啓明表示，今日所進行的模擬演練，定位在「氣候變遷下的即時調適行動演練」，著重於「預防、降低高溫衝擊與跨部會協作」，並模擬極端高溫（氣溫達38度以上且持續3天以上）的情境，來襲下，政府啟動的跨部門協作與行動機制。

彭啓明說，目前高溫尚不屬於「災害防救法」天然災害範疇，期待內政部針對是否入法，在未來也能納入考量，不只健康，戶外設備如鐵軌、冷氣機等在高溫環境下損壞率也會提升，未來台北也一定會出現40度的高溫，可能10年內就會看到。

與會的許核官、成功大學建築學系特聘教授林子平指出，政府平時就要盤點高溫熱點在哪，可能是空間也可能是對象，演練會知道目前法令的缺口在哪，以及策略的不足，這次比較少看到針對戶外大型活動，例如社會、宗教、體育、演唱會等活動，這些'都可能是高溫熱傷害的潛勢族群。

中原大學環境工程學系教授王玉純表示，本次演練還是以人為本，但都會地區生態系統也要同步關注，國外的作法會將連續高溫下的斷水、斷電、醫療功能癱瘓等進行模擬，這樣複合式災難在下次演練也需要來重視。

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