快訊

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

首次跨部會高溫演練 彭啓明：台北40度高溫10年內可見

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今首度邀集各部會與地方政府進行抗高溫調適對策試辦演練，環境部長彭啓明表示，本次是以氣溫達38度以上且持續3天以上的情境進行演練，不過大台北都會區在10年內就會出現40度高溫。記者李柏澔／攝影
環境部今首度邀集各部會與地方政府進行抗高溫調適對策試辦演練，環境部長彭啓明表示，本次是以氣溫達38度以上且持續3天以上的情境進行演練，不過大台北都會區在10年內就會出現40度高溫。記者李柏澔／攝影

環境部今首度邀集各部會與地方政府進行抗高溫調適對策試辦演練，環境部長彭啓明表示，本次是以氣溫達38度以上且持續3天以上的情境進行演練，不過大台北都會區在10年內就會出現40度高溫，下次演練的希望會是以40度為情境。

本次「114年度抗高溫調適對策試辦演練會議」 主要參演單位，中央部會包含環境部、環境部氣候變遷署、環境部環境管理署、環境部資源循環署、交通部、交通部中央氣象署、勞動部、衛福部、農業部、經濟部能源署、經濟部水利署、教育部、文化部、金融監督管理委員會、原住民族委員會等。 地方政府則包含台北市政府、 新北市政府。

彭啓明表示，今日所進行的模擬演練，定位在「氣候變遷下的即時調適行動演練」，著重於「預防、降低高溫衝擊與跨部會協作」，並模擬極端高溫（氣溫達38度以上且持續3天以上）的情境，來襲下，政府啟動的跨部門協作與行動機制。

彭啓明說，目前高溫尚不屬於「災害防救法」天然災害範疇，期待內政部針對是否入法，在未來也能納入考量，不只健康，戶外設備如鐵軌、冷氣機等在高溫環境下損壞率也會提升，未來台北也一定會出現40度的高溫，可能10年內就會看到。

與會的許核官、成功大學建築學系特聘教授林子平指出，政府平時就要盤點高溫熱點在哪，可能是空間也可能是對象，演練會知道目前法令的缺口在哪，以及策略的不足，這次比較少看到針對戶外大型活動，例如社會、宗教、體育、演唱會等活動，這些'都可能是高溫熱傷害的潛勢族群。

中原大學環境工程學系教授王玉純表示，本次演練還是以人為本，但都會地區生態系統也要同步關注，國外的作法會將連續高溫下的斷水、斷電、醫療功能癱瘓等進行模擬，這樣複合式災難在下次演練也需要來重視。

高溫 環境部

延伸閱讀

環境部首次抗高溫演練 彭啓明：40度快來了

高碳洩漏事業認定擬分為2大類 環境部：8月底前說明

郭智輝自評救災100分 陳菁徽：阿Q發言讓災民痛心

彭啓明演講談綠領減碳：「台灣減碳有成效有信心達標」

相關新聞

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

菲律賓東方海面目前為大低壓區，除了熱帶擾動97W已在今下午2時生成為熱帶性低氣壓TD10外，還有98W、99W逐漸形成，...

在台擁廣大粉絲「讀者文摘」中文版停刊 60年老字號雜誌吹熄燈號

在台灣擁有廣大讀者的老字號「讀者文摘」雜誌，將於8月停刊，本期6、7月號雙月刊為最後一期，陪伴讀者60年的刊物正式畫下句...

節氣大暑養生多吃瓜果 醫：手、腳、頸部4個穴位健脾祛濕

今天是大暑，象徵一年24節氣已經過了一半，也將進入最酷熱的高峰期，炎熱且潮濕的天氣型態，讓人覺得心情煩悶。北醫大附醫傳統...

一個月電費近萬元！他試5招「有感省電」驚呆：費用直接砍半

一名網友近日在網路分享省電心得，透露家中過去電費動輒超過5千元，夏天開冷氣更曾逼近萬元，讓他備感壓力。為此，他嘗試5項簡單不影響...

家中潛藏一級致癌物！醫示警「4處毒源」 木製廚具上榜

黃麴毒素是世界衛生組織認定的一級致癌物，除了廣為人知的花生外，生活中還藏有不少潛在來源，秀傳醫療體系總院長黃士維提醒，包括穀物、堅果、果乾、香料、木製廚具，甚至動物性食品，都可能因保存或製程不當而受到污染。他呼籲民眾平時應定期清理廚房、妥善儲存食材，並避免購買來路不明的食品，才是遠離黃麴毒素的根本之道。

國光客運半年2度欠薪…公路局出手 今發放薪資、6路線強制整併

近日有國光客運員工爆料，公司2度拖欠薪水，甚至保養及維修車輛的材料也都斷料。國光客運強調，資金再調整階段，今天就會發放薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。