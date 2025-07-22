榴槤配酒、配咖啡都NG！ 醫提醒：「4類人」須謹慎食用
榴槤雖有「果王」美譽，卻也被稱作「最容易出事的水果」之一。不少人習慣邊吃榴槤邊配啤酒、咖啡解膩，卻可能讓身體「火上加火」。專家提醒，榴槤與酒精或含咖啡因飲品一同攝取，可能導致代謝異常與身體不適，糖尿病與腎病患者更應避免食用。
新加坡Lifescan醫療保健中心主任許建雄醫師接受「聯合早報」專訪時指出，榴槤中富含硫化合物，這類物質可能抑制分解酒精的乙醛脫氫酶，導致酒精代謝變慢，出現噁心、腹脹甚至加重心臟負擔。與此同時，若和咖啡、茶、能量飲料等含咖啡因飲品同時食用，也可能加劇榴槤帶來的「上火」感，引發心悸、腹脹或睡眠困擾。
針對坊間流傳「榴槤不能配牛奶與海鮮」的說法，許醫師則指出，這兩者並無明確的科學禁忌，但也不建議大量搭配。因為榴槤、牛奶、海鮮皆屬不易消化的食材，對腸胃較敏感者恐引起腹脹、消化不良等不適症狀。
榴槤熱量與糖分皆高，健康成人食用時應適量。醫師建議，「一至兩核榴槤（約50至100克）屬於合理範圍，若一次攝取三至四核（150至200克）以上，熱量恐過高，增加消化負擔與體重風險。」
以下四類人群更需慎食或避免食用榴槤：
1.糖尿病患者：榴槤糖分含量高，恐導致血糖快速上升。
2.肥胖與減重者：熱量密集，易攝取過量。
3.腎病患者：榴槤含鉀量高，腎功能不佳者不易代謝，恐增加腎臟負擔。
4.孕婦（尤其懷孕初期）：雖無明確禁忌，但由於「燥熱」體質與高糖風險，仍建議適量為宜。
他也提醒，榴槤性熱，體質燥熱、經常口乾舌燥或有痰火者也不宜大量食用。尤其在高溫天氣下，榴槤若與啤酒、咖啡一同入口，等於「熱上加熱」，易引發脹氣、暈眩、心悸等反應。平時可選擇清涼飲品（如白開水或涼茶）搭配，並掌握「適量、不混搭、慢慢吃」三大原則，榴槤才能吃得安心又健康。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言