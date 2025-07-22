快訊

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

聽新聞
0:00 / 0:00

節氣大暑養生多吃瓜果 醫：手、腳、頸部4個穴位健脾祛濕

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
夏日高溫增加出汗量，應該適量補充水分，尤其是節氣大暑之後，要小心熱傷害。本報資料照片
夏日高溫增加出汗量，應該適量補充水分，尤其是節氣大暑之後，要小心熱傷害。本報資料照片

今天是大暑，象徵一年24節氣已經過了一半，也將進入最酷熱的高峰期，炎熱且潮濕的天氣型態，讓人覺得心情煩悶。北醫大附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，氣溫悶熱、濕度高，要嚴防中暑，不論在戶外或冷氣房，都要記得補充水分，飲食也要清淡。

蘇柏璇指出，近日有偶午後雷陣雨，在這種濕熱夾雜的天氣，忍不住想吃冰涼食物，過度貪涼容易使濕邪侵入體內，導致水腫、疲倦、消化不良等症狀。而體內同時存在濕氣和熱氣，使分泌物變得黏著、大便排得不順，身體也覺得黏膩不舒服。

想要清熱解暑，蘇柏璇建議，可多吃夏天盛產的瓜果類來降低體內熱氣，並緩解因高溫引起的暑熱不適感。「苦瓜、西瓜是不錯的選擇，皆有清熱降火功效。」苦瓜味苦性寒，對於降火非常有效，其苦瓜素可促進消化液分泌；西瓜味甘性寒，有助於利尿解熱，並補充體內水分。

蘇柏璇強調，涼飲、生食會讓腸胃不舒服，尤其是冰塊，飲用後會使血管收縮，影響氣血運行。從中醫觀點來看，冰塊解暑效果有限，且只是冰涼一下子，大量食用可能對身體造成負擔。若想舒緩暑氣，綠豆湯、蓮子湯是不錯的選擇，搭配銀耳、百合等食材，可幫助消除體內的熱氣。

夏季容易熱傷害，中醫將中暑分為「陽暑」和「陰暑」，前者是因為曝曬太陽過久，高溫造成脫水、體溫調節失調。後者是因為經常待在冷氣房內，皮膚表面毛孔急速收縮，讓體內的熱氣排不出去，造成微微發熱、疲倦、頭痛、惡心、食欲差等不舒服狀況。

要避免陽暑，勿待在大太陽底下太久，做好戴帽子、撐陽傘、補充水分等防曬工作，感覺到頭暈、胸悶時，應趕緊替到陰涼處降溫。預防陰暑的方式，則要在進入冷氣房前，先在門口休息15至30秒，不要讓身體馬上進入受寒受涼的狀態；室內空調開26度即可，維持最舒適的體感溫度。

蘇柏璇表示，除了補充水分，可以多按摩穴位緩解不適，例如頸部後方的風池穴、小腿前外側的足三里穴、手部虎口處的合谷穴、手肘外側的曲池穴等。這幾個穴位不求人，自己就可以按壓，有助排除體內火氣與熱毒。

冷氣 中醫 大暑

延伸閱讀

「大暑」悶熱易倦怠 中醫師建議：喝1飲品補氣養陰

一年之中最熱的時期！大暑四禁忌 醫：空腹不要吃西瓜

Hebe田馥甄化身節氣小老師 親筆手繪「大暑」美食曬幽默

大暑後「喪門星」突擊！三生肖有破財危機…他借錢給人變爛帳

相關新聞

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

菲律賓東方海面目前為大低壓區，除了熱帶擾動97W已在今下午2時生成為熱帶性低氣壓TD10外，還有98W、99W逐漸形成，...

在台擁廣大粉絲「讀者文摘」中文版停刊 60年老字號雜誌吹熄燈號

在台灣擁有廣大讀者的老字號「讀者文摘」雜誌，將於8月停刊，本期6、7月號雙月刊為最後一期，陪伴讀者60年的刊物正式畫下句...

節氣大暑養生多吃瓜果 醫：手、腳、頸部4個穴位健脾祛濕

今天是大暑，象徵一年24節氣已經過了一半，也將進入最酷熱的高峰期，炎熱且潮濕的天氣型態，讓人覺得心情煩悶。北醫大附醫傳統...

一個月電費近萬元！他試5招「有感省電」驚呆：費用直接砍半

一名網友近日在網路分享省電心得，透露家中過去電費動輒超過5千元，夏天開冷氣更曾逼近萬元，讓他備感壓力。為此，他嘗試5項簡單不影響...

家中潛藏一級致癌物！醫示警「4處毒源」 木製廚具上榜

黃麴毒素是世界衛生組織認定的一級致癌物，除了廣為人知的花生外，生活中還藏有不少潛在來源，秀傳醫療體系總院長黃士維提醒，包括穀物、堅果、果乾、香料、木製廚具，甚至動物性食品，都可能因保存或製程不當而受到污染。他呼籲民眾平時應定期清理廚房、妥善儲存食材，並避免購買來路不明的食品，才是遠離黃麴毒素的根本之道。

國光客運半年2度欠薪…公路局出手 今發放薪資、6路線強制整併

近日有國光客運員工爆料，公司2度拖欠薪水，甚至保養及維修車輛的材料也都斷料。國光客運強調，資金再調整階段，今天就會發放薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。