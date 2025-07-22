節氣大暑養生多吃瓜果 醫：手、腳、頸部4個穴位健脾祛濕

今天是大暑，象徵一年24節氣已經過了一半，也將進入最酷熱的高峰期，炎熱且潮濕的天氣型態，讓人覺得心情煩悶。北醫大附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，氣溫悶熱、濕度高，要嚴防中暑，不論在戶外或冷氣房，都要記得補充水分，飲食也要清淡。

蘇柏璇指出，近日有偶午後雷陣雨，在這種濕熱夾雜的天氣，忍不住想吃冰涼食物，過度貪涼容易使濕邪侵入體內，導致水腫、疲倦、消化不良等症狀。而體內同時存在濕氣和熱氣，使分泌物變得黏著、大便排得不順，身體也覺得黏膩不舒服。

想要清熱解暑，蘇柏璇建議，可多吃夏天盛產的瓜果類來降低體內熱氣，並緩解因高溫引起的暑熱不適感。「苦瓜、西瓜是不錯的選擇，皆有清熱降火功效。」苦瓜味苦性寒，對於降火非常有效，其苦瓜素可促進消化液分泌；西瓜味甘性寒，有助於利尿解熱，並補充體內水分。

蘇柏璇強調，涼飲、生食會讓腸胃不舒服，尤其是冰塊，飲用後會使血管收縮，影響氣血運行。從中醫觀點來看，冰塊解暑效果有限，且只是冰涼一下子，大量食用可能對身體造成負擔。若想舒緩暑氣，綠豆湯、蓮子湯是不錯的選擇，搭配銀耳、百合等食材，可幫助消除體內的熱氣。

夏季容易熱傷害，中醫將中暑分為「陽暑」和「陰暑」，前者是因為曝曬太陽過久，高溫造成脫水、體溫調節失調。後者是因為經常待在冷氣房內，皮膚表面毛孔急速收縮，讓體內的熱氣排不出去，造成微微發熱、疲倦、頭痛、惡心、食欲差等不舒服狀況。

要避免陽暑，勿待在大太陽底下太久，做好戴帽子、撐陽傘、補充水分等防曬工作，感覺到頭暈、胸悶時，應趕緊替到陰涼處降溫。預防陰暑的方式，則要在進入冷氣房前，先在門口休息15至30秒，不要讓身體馬上進入受寒受涼的狀態；室內空調開26度即可，維持最舒適的體感溫度。

蘇柏璇表示，除了補充水分，可以多按摩穴位緩解不適，例如頸部後方的風池穴、小腿前外側的足三里穴、手部虎口處的合谷穴、手肘外側的曲池穴等。這幾個穴位不求人，自己就可以按壓，有助排除體內火氣與熱毒。

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