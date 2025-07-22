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照顧者專線近3成求情緒支持 增LINE帳號支援

中央社／ 台北22日電

長照過程看不見盡頭，成為家庭照顧者壓力。家總統計「家庭照顧者關懷專線」進線問題，發現「情緒支持」類型近3成最多，近期開設LINE官方帳號，讓照顧者可隨時求助。

新北市家庭照顧者關懷協會的家照督導王冠瑾，今天在衛生福利部長期照顧司記者會上分享，今年75歲的老K（化名），因長年照顧比她年長30歲的丈夫，壓力大到一度想輕生，幸因一紙傳單，走進新北市家庭照顧者關懷協會，一進門就像找到情緒出口，忍不住抱著王冠瑾哭了整整半小時。

即使如此，老K仍不忍讓丈夫去住安養中心，連出門讓居服員照顧，都覺得忐忑不安；但幾次嘗試後，她驚訝發現，丈夫竟能與居服員相處融洽，有了更多時間可以休息的她，也因此更能整理好情緒與家中相簿，在丈夫床榻與他好好話別。

「照顧的過程，就像部落的婦人在織布一樣」，花蓮縣恒好居家式服務類長期照顧服務機構家照專員江美葉，以自身服務家庭照顧者經驗指出，一個人織很容易放棄，容易覺得「好像不知道在織什麼」，但是如果一群人一起織，會發現很快就可以完成這個階段，而且織出的線條不論多斜或多美，都很有意義、很值得。

家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說明，統計去年家庭照顧者關懷專線接獲的來電問題，以情緒支持類型29.4%最多，且較前1年增加2.5%，比照顧資源19.9%、照顧需求17.3%都來得高。

情緒支持中，陳維萍指出，以「傾訴照顧壓力，如焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等」42%最高，其次為「與被照顧者溝通困難」佔23.3%，「與其他家人溝通困境」佔20.0%等；顯示多數照顧者難以抒發內心壓力，「傾訴」成為主要來電需求，也顯示照顧者需要專業人員的介入與協助。

為幫助民眾排解照顧壓力、找到資源，除可撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線，家總秘書長陳景寧表示，新增LINE官方帳號搜尋「家庭照顧者關懷專線」，可24小時即時提供照顧相關資訊，若需專人對話也可採線上預約，盼讓家照據點專業人員如陪練員，協助照顧者面對拳擊場上的各種挑戰。

LINE 壓力 情緒 長照

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