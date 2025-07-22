「南京紅姊」事件 現代婦女基金會：偷拍就是數位強暴

現代婦女基金會花蓮工作站日前舉辦「當性愛被儲存、傳送與起訴：性影像犯罪判決書解析」教育訓練，吸引近50名保護性社工參與，課程中以近日熱議的「南京紅姊」事件為範例，呼籲大眾看見紅姊事件本質為嚴重的影像性暴力，網路社群的戲謔嘲諷，不僅模糊了暴力本質，也忽略了男性被害者處境。

現代婦女基金會表示，本次訓練聚焦在性影像修法後的法律實務，針對「刑法」第319之1至319之4條進行解析，透過我國判決案例，協助社工理解性影像犯罪的法律判斷依據與實際操作。

輔大法律學院助理教授林慈偉指出，人手一機的數位時代，「偷拍不僅是偷拍，更是一種數位強暴」他強調，性影像的「儲存」並非無害，即使未傳給他人，僅僅將未經同意的影像儲存在自己手機中，都可能構成「重製」性影像的違法行為。

以日前引發熱議的「南京紅姊事件」為例，紅姊將偷拍影片上傳至付費平台牟利，受害者人數眾多，事件本質就是一樁嚴重的影像性暴力案件，然而社群輿論多將焦點放在迷因戲謔、外貌嘲諷，甚至衍生對性別與性傾向的刻板嘲弄，這樣的氛圍不僅模糊了暴力本質，也使男性被害者的處境更容易被忽視。

花蓮工作站督導黃浚嘉說，雖然男性也可能成為影像性暴力受害者，但整體而言，女性仍是主要的受害群體，據司法院統計，114年1至5月間，核發「禁止重製、散布、播送、交付、公然陳列被害人性影像」保護令案件中，女性占比高達96%，可見在結構性權力關係下，女性仍處於高度風險位置。

他呼籲，面對影像性暴力事件，社會應將焦點放在行為人的權力操弄與侵害行為，而非娛樂化地消費倖存者的創傷經驗。在實務中，多數被害人往往是遭受威脅或影像外流後才被迫面對，陷入極度高壓的「社會性死亡」處境，因此亟需營造傾聽不責備、回應創傷的社會氛圍。

現代婦女基金會說，現代婦女基金會花蓮工作站受花蓮縣政府委託，辦理「以家庭為中心整合性服務方案」已邁入第八年，主要服務親密關係暴力被害人，民眾若在親密關係中遭遇暴力對待，包括性影像相關威脅與侵害，可向工作站尋求協助。

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