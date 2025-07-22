明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

菲律賓東方海面目前為大低壓區，除了熱帶擾動97W已在今下午2時生成為熱帶性低氣壓TD10外，還有98W、99W逐漸形成，未來是否成為3颱局面，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，TD10最快明天增強為輕度颱風「范斯高」，98W則預估周四、周五生成為熱低或颱風，但99W則完全沒發展空間，因此頂多形成雙颱共舞。

黃恩鴻說，熱帶擾動97W已在今下午2時生成為熱帶性低氣壓TD10，最快明（23日）增強為輕度颱風「范斯高」，但強度發展有限，預計周四、周五（24、25日）接近台灣東北部海面，之後移動到華中、浙江一帶，不排除發布海警，馬祖沿海需多留意。

同時，位於關島附近中太平洋的熱帶擾動98W，預估周四、周五增強為熱帶性低氣壓或颱風，其路徑預計往北朝日本南方前進；至於位於菲律賓呂宋島東北方的熱帶擾動99W，黃恩鴻說，99W完全沒有發展空間，因此未來頂多形成雙颱共舞。

天氣部分，黃恩鴻指出，明（23日）為未來1周水氣最少的一天，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，各地可見陽光，中南部多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨，中南部山區有較大雨勢；明天溫度回升至31到33度，北部、竹苗局部高溫上看35度。

周四、周五（24、25日）受熱帶性低氣壓或颱風影響，風向吹北風北部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區降雨機率也偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後雨勢會更明顯，中南部與其他山區需留意較大雨勢。

周六至下周二（26至29日）熱帶性低氣壓或颱風減弱、遠離後，但仍受到低壓帶影響，水氣偏多，環境風場轉為西南風，周六、周日（26、27日）2天西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其中中南部水氣較多，東半部為多雲、午後有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一、下周二（28、29日）剩中南部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說，周四北部、基隆北海岸雨勢較大，周六，也就是大罷免投票日當天，北部雨勢較小，但中南部雨勢較大，但不會太劇烈。

商品推薦