垃圾食物埋上癮地雷 研究：5天就可影響大腦運作

生活壓力大，吃高熱量「罪惡系」垃圾食物舒壓，其實是在身體和大腦埋地雷。研究指出，短短5天垃圾食物就可能影響大腦運作、自制力，甚至可能出現與藥物戒斷相似過程。

這項研究刊登於國際期刊「自然代謝」（NatureMetabolism），由身體質量指數（BMI）介於19至25的29名健康年輕男性，進行5天高熱量飲食實驗，實驗組受試者每天額外攝取1500大卡高脂肪、高碳水的超加工零食。

結果顯示，受試者在短短5天不僅肝臟脂肪明顯增加，更影響大腦中負責情緒與獎勵的區域，導致吃東西滿足感下降，對於失敗或損失等負面結果變得更在意、更容易受到影響。

研究更發現，恢復正常飲食1週後，大腦對胰島素敏感性仍沒有完全恢復，尤其與記憶、認知相關海馬迴和梭狀迴，胰島素敏感度持續下降；也就是說，垃圾食物的影響遠比想像中快，短短幾天就可能改變大腦運作模式。

這項研究的受試者在減少高度加工食品的過程中，最明顯的戒斷症狀，包括悲傷、易怒、疲倦與強烈的渴望，通常出現在停止攝取後的第2天到第5天，這個高峰時段與藥物戒斷過程極為相似。

開業診所醫師魏士航近期透過新聞稿分析這項研究，他說，許多加工食品容易讓人上癮，與「極樂點」設計有關，刻意調配糖、鹽與脂肪比例，讓食物嚐起來達到最令人愉悅的狀態，刺激大腦釋放多巴胺，帶來短暫快感。

魏士航說，長期下來，垃圾食物所帶來的刺激，可能產生類似藥物成癮的現象，導致民眾開始習慣性偏好高脂、高糖食物，同時減少對低脂食物的選擇；垃圾食物真正影響的不只是體重，短短幾天就可能改變大腦運作，影響自制力與情緒，最後惡性循環，吃得更多、胖得更快。

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