一個月電費近萬元！他試5招「有感省電」驚呆：費用直接砍半

一名網友近日在網路分享省電心得，透露家中過去電費動輒超過5千元，夏天開冷氣更曾逼近萬元，讓他備感壓力。他嘗試5項簡單不影響生活品質的省電妙招，結果電費成功砍半，成效明顯，引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文分享，家中電費長期居高不下，平均每月超過5千元，夏季開冷氣時更曾飆破近萬元。後來他實施了幾項簡單省電對策，不僅操作容易，效果也相當明顯，讓電費成功減半。

他分享第一招是「冷氣設定26度並搭配電風扇使用」，相較於過去習慣將冷氣調至22度，現在改為26度，再搭配風扇輔助送風，不僅體感依舊涼爽，電費也大幅降低。他強調電風扇的耗電量遠低於冷氣，兩者搭配後帳單差異相當驚人。

第二招是設定冷氣定時關機，原PO表示過去常整晚開著冷氣，睡到半夜還會冷醒，現在則設定吹3小時後自動關閉，由電風扇接力，既舒適又省電。第三招則是白天拉上遮光窗簾，他指出許多人會忽略這個小細節，但台灣夏季陽光強烈，若讓陽光直射室內，會讓溫度升高、冷氣負擔加重，因此他在中午前後都會主動拉上窗簾，有效隔熱降溫。

第四招是「集中洗衣並善用陽光晾曬」，原PO坦言過去常想到就洗衣服，一週動輒洗上三、四次，無形中浪費大量水電。現在他改為衣服累積到一定量再集中清洗，每週僅洗一次，同時避免使用耗電的烘衣機，改採自然晾曬方式，大幅節省能源。

最後一招是「更換LED燈具並關閉待機電源」，原PO表示，他將家中既燙又耗電的舊式燈泡全面換成LED燈，照明亮度維持不變，卻成功讓電費減少一半。此外，他也使用帶有開關功能的延長線，隨手切斷不使用電器的待機電源，避免長時間耗電，進一步達到節能效果。

貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，「冷氣設定26度再搭配電風扇，其實就很涼了，不知道調到27或28度會不會更省？」、「如果冷氣開睡眠模式，是不是也能有效省電？」、「我爸乾脆把家裡比較少用的燈換成感應式的，比每次手動關還方便省電」。

也有網友從不同角度提出看法，「講一堆，換變頻冷氣就好了」、「衣服還是每天洗比較衛生，尤其夏天流汗多，這考量的是健康而非電費」、「我天天開冷暖氣，一天也才20幾元，冷氣可能根本是被誤會的」、「家裡有小孩，兩台冷氣輪流開、都設26度，一週洗四次衣服，假日還會自己煮飯，夏天電費大概也才3000多元」。

商品推薦