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國光客運半年2度欠薪…公路局出手 今發放薪資、6路線強制整併

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有國光客運員工爆料，公司2度拖欠薪水，甚至保養及維修車輛的材料也都斷料。國光客運強調，今天就會發放薪資；公路局表示，將針對國光強制進行階段性部分路線調整整併，以及協助國光具體改善公司財務狀況。聯合報系資料照
有國光客運員工爆料，公司2度拖欠薪水，甚至保養及維修車輛的材料也都斷料。國光客運強調，今天就會發放薪資；公路局表示，將針對國光強制進行階段性部分路線調整整併，以及協助國光具體改善公司財務狀況。聯合報系資料照

近日有國光客運員工爆料，公司2度拖欠薪水，甚至保養及維修車輛的材料也都斷料。國光客運強調，資金再調整階段，今天就會發放薪資；交通部公路局表示，將針對國光強制進行階段性部分路線調整整併，以及協助國光具體改善公司財務狀況。

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，加上駕駛退休潮，嚴重衝擊客運業運能，根據統計，近1年已有36條客運路線申請停駛。

近日有國光員工在社群發文指出，國光客運本應在每月20日匯入薪資，但半年內已2度拖欠薪水，且車廠配合的私人垃圾車已數月未到，另外，疑似因欠款保全公司，目前廠區也無保全，甚至車輛保養及維修的材料也被斷料，許多車輛就算只是輕微故障也無法使用。

該員工表示，本月原訂20日發放薪資，公司一度表示延至21日發放，未料昨（21日）高層又宣布要延至22日，並提供每人1天的特休假作為補償，不少人憂心公司營運狀況出問題，更可能衍生駕駛不滿欠薪而不跑車的情況。

國光客運表示，國道客運疫後經營很辛苦，近年也有多家業者倒閉，規模愈大的業者受疫情衝擊愈大，並坦言疫後老闆已經拿出很多個人資金來彌補虧損，至今仍沒有改善。

國光客運表示，目前籌措資金都已到位，員工薪資今下班前就會入帳，為表歉意，也提供所有員工1天特休假。

國光客運說，每個營利事業多少都會發生薪資延後發放的情況，認為員工不會因此對公司信心動搖，並強調公司營運都正常，遇到問題也會與主管機關尋求方法，像是研討虧損路線調整及公司土地、房舍資產活化。

公路局說明，針對國光客運公司7月20日再次發生薪資延後發放情況，公路局16日即與國光客運董事長面談了解薪資準備情形，要求該公司務求保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，確實將薪資發放入帳，經台北區監理所連日監督協調，已確認國光客運公司今下午完成薪資轉帳作業。

公路局表示，由於國光客運今年已發生2次薪資延發狀況，為避免類似情況再次發生，後續將對國光客運強制進行階段性部分路線（高雄墾丁6條路線）調整整併，協助該公司能具體改善公司財務狀況、提升路線經營效（率）益，針對民眾有搭乘需求的路線提供永續客運服務。

而要進行階段性調整整部的6條路線，包含【9117】高雄－台17線－墾丁、【9127】高雄－台88線－東港－大鵬灣、【9188】高雄－台88線－鵝鑾鼻、【9189】高鐵左營站－台88線－小灣、【1773】屏東－恆春、【1780】屏東－佳冬－枋寮。

屏東 薪資 國光客運

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