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環境部首次抗高溫演練 彭啓明：40度快來了

台灣醒報／ 記者余柏青╱台北報導
炎熱夏季示意圖。圖／AI生成
炎熱夏季示意圖。圖／AI生成

【本報記者余柏青綜合報導】環境部22日進行首次抗高溫演練，環境部長彭啓明表示，相信不久後都會區攝氏40度高溫就會出現，若等到氣溫達40度才開始準備，將相當艱困；未來希望針對38至40度的高溫設計不同情境，並安排灑水降溫等演練。

灑水降溫時間方式

環境部22日舉辦「114年抗高溫調適對策試辦演練」，根據中央氣象署高溫紅燈預警（氣溫達38度以上且持續3天以上）情境，各部會及地方政府逐一說明啟動調適措施。

22日是24節氣中的大暑，在節氣中代表天氣很炎熱；彭啓明表示，近幾年來，每年都是高溫新紀錄、已經是常態，應該積極面對。台灣以台北盆地最熱，有氣候、地形、全球暖化等原因；高溫像颱風一樣，要現在開始準備、演練，明年抗高溫調適對策聯盟機制就會正式啟動。

彭啓明說，如地方政府安排灑水降溫的時間，到底是什麼時候灑、灑水的範圍，是否需要調派，都應該再考量；另外是否需要提醒家中有寵物的民眾，因為毛小孩走在高溫的馬路上也會受傷。

平時要做準備

這次演練邀集交通部、中央氣象署、勞動部、衛福部、農業部、經濟部水利署、經濟部能源署、教育部、文化部、金融監督管理委員會、原住民族委員會等中央機關與台北市、 新北市政府代表共同參與。

與會的成功大學建築學系特聘教授林子平表示，從日常的高溫事件推演到對策，就可以知道反應缺口，並從短期因應找長期對策；各部會要知道熱點在哪裡，平時就要準備，熱點可能是空間或對象，如有些縣市熱點會是農業、有些是長者等脆弱族群。

中原大學環境工程學系教授王玉純指出，希望下次針對複合性的災害提出因應，如高溫導致停電、停水後，醫療可能會受衝擊等；此外，都會地區的生態系統也應予以關注，如台北市動物園、各地公園等也有高溫傷害；部分地區堆置物可能會有火災，相關單位要特別注意。

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高溫 彭啓明

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