「500碗」讓彰化肉圓及素食飄香 全台5家「3碗」彰化占2家

第三屆「500碗」美食大獎揭曉，全台共有462家店家入選，彰化占了25家，代表最高榮譽的「3碗」5家中，彰化更有彰化市「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮「北斗肉圓詹」上榜，縣長王惠美表示，未來將搭配節慶活動與數位行銷推廣，提升彰化的能見度與吸引力。

彰化縣人選「500碗」的店家，「3碗」有彰化市「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮「北斗肉圓詹」，「2碗」彰化市永樂街「林家素食」，「1碗」則有大元蔴薯、天公壇素食麵、北門肉粽行、禾家鄉、老店老朱爌肉飯、老擔阿璋肉圓、肉包明、肉圓壽、肉粽大王、林記拉仔麵、社頭蒜仔麵、阿樹擔仔麵、珍北平餡餅、香饌胡椒餅、蚵ㄚ仁、宮後街臭肉腐、魚市爌肉飯、鹿港永香民俗小吃、煲魚鋪鮮魚湯麵店、腳筋肉阿正爌肉飯、阿三肉圓及彰化燒肉圓。其中，彰化「老擔阿璋肉圓」及「蚵ㄚ仁」則連3屆入選。

彰化縣長王惠美說，「500碗」素有「台灣版必比登」之譽，是目前台灣餐飲界極具代表性的美食評鑑獎項，彰化屢次獲得佳績，可見尚好吃的美食在彰化，展現彰化縣小吃的獨特魅力，將作為未來行銷推廣的重要基礎，進一步強化「食宿遊購行」一站式旅遊服務，提升彰化在全台觀光市場的能見度與吸引力。

王惠美說，縣府將持續整合推動美食與觀光的深度融合發展，整合各地特色小吃與周邊景點，搭配節慶活動與數位行銷推廣，推出更多具話題性與吸引力的旅遊路線，讓更多國內外遊客深入體驗彰化的美食、文化與生活風景。

第三屆「500碗」彰化縣獲獎完整名單與推薦美食資訊，可至「愛玩彰化」Facebook粉絲專頁查詢。

彰化市陳稜路排隊名店「阿璋肉圓」，在「500碗」已連3屆入選。本報資料照片 第三屆「500碗」美食大獎揭曉，全台共有462家店家入選，彰化占了25家，代表最高榮譽的「3碗」5家中，彰化更有彰化市「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮「北斗肉圓詹」上榜。圖／縣府提供 彰化縣北斗鎮「北斗肉圓詹」獲500碗3碗最高榮譽。圖／取自「500碗」資料

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