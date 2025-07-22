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颱風范斯高估23日生成 24日北部防較大雨勢

中央社／ 台北22日電
24、25日北部、東北部地區要留意有較大雨勢。圖／聯合報系資料照
24、25日北部、東北部地區要留意有較大雨勢。圖／聯合報系資料照

氣象署表示，今天下午菲律賓東方海面的熱帶低壓生成，最快在24小時內有機會增強為颱風范斯高，將由台灣東北部海面朝浙江移動；24、25日北部、東北部地區要留意有較大雨勢。

中央氣象署表示，今年第10號熱帶性低氣壓於下午2時生成，中心位置在北緯18.0度，東經132.4度，以每小時24公里速度，向北北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前判斷熱帶低壓會持續發展增強，最快在24小時內有機會增強為輕颱范斯高，然而其結構不完整，加上台灣附近的大氣環境不佳，因此發展有限，可能僅維持輕颱下限；不過由於目前預估路徑距離海上警戒範圍接近，是否會發布海警仍待觀察。

黃恩鴻表示，明天台灣仍受大低壓帶影響，但水氣少，桃園以北、東半部為多雲偶有短暫雨，午後中南部山區有局部短暫雨，並有較大雨勢。

黃恩鴻提到，24、25日「準范斯高」位於台灣東北部海面，影響北海岸、東北部地區，降雨持續，且易有較大雨勢，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區多雲；各地午後對流發展旺盛，中南部地區及其他山區易有較大雨勢。

黃恩鴻指出，預估「準范斯高」26日逐漸遠離，但台灣還是在大低壓帶中，環境轉偏西南風，26、27日西半部有短暫陣雨或雷雨，28、29日中南部會有短暫陣雨或雷雨。

氣溫部分，黃恩鴻提到，明天北部、竹苗高溫約攝氏35度，24日起至週末各地以多雲為主，高溫普遍約31、32度，感覺偏悶熱。

黃恩鴻提醒，今天至25日北部、東半部及南部沿海要留意長浪；今天至27日適逢天文大潮，加上「準范斯高」從台灣東北部海面通過，北海岸、東北部沿岸也要留意局部積淹水情況。

黃恩鴻指出，至於位於關島一帶的熱帶系統，預估24日有機會增強為熱帶低壓，不排除後續有增強為颱風的機會，但距離台灣遙遠，對台灣無影響。

范斯 雷雨 氣象署

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