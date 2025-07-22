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骨質疏鬆死亡率竟比癌症更高？ 醫師曝：節食恐成慢性自殺

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，減重應適度補充蛋白質、鈣質、維生素D並搭配運動，才能維持身體健康。示意圖／ingimage
醫師提醒，減重應適度補充蛋白質、鈣質、維生素D並搭配運動，才能維持身體健康。示意圖／ingimage

夏天一到，為了穿得輕薄上鏡，減肥成了許多人的暑假作業。不過醫師提醒，若採取錯誤的減重方式，可能為日後埋下骨質疏鬆的風險，甚至提高死亡率。這句話並非危言聳聽，而是來自多項醫學研究的殘酷事實。

根據日媒「yahoo」報導，許多人在減肥時首要目標是「少吃」，但當飲食攝取量過低，不只脂肪會減少，連身體維持基本機能所需的營養素也會嚴重不足。尤其像鈣、維生素D、蛋白質這些對骨骼密度有重要影響的營養素，一旦攝取不足，就會讓骨頭「空洞化」。

骨質疏鬆雖然常見於60歲以上長者，但許多年輕人若在20、30歲時就長期節食，到了40歲後骨質開始自然下滑時，衰退速度會更快。有研究指出，70歲以上的女性中，每三人就有一人罹患骨質疏鬆；到了80歲，比例更高達一半。

根據日本三重大學醫學部研究指出，因骨質疏鬆導致的髖骨骨折，其5年內的死亡率高達50%。相比之下，根據日本的2021年全國癌症中心資料，所有癌症的平均5年生存率為68.9%，反推等於約31%死亡率，骨鬆骨折的致命程度甚至更高。

專家指出，高齡者一旦因骨折臥床，恐因活動力下降導致肌肉快速流失、肺炎、泌尿道感染、認知退化等併發症，最終導致全身狀況惡化、甚至走向長期臥床與死亡。極端節食雖然短期內見效，卻可能在數十年後引爆健康危機。

醫師也提醒，減重應掌握「吃對、吃夠」的原則，適度補充蛋白質、鈣質、維生素D，搭配運動，才能維持骨骼與肌肉健康。若對肥胖問題感到困擾，不妨尋求「減重門診」或「肥胖門診」協助，由專業醫療團隊量身訂做減重計畫，避免落入傷身的「快速瘦身陷阱」。

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