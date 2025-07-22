每天一杯紅酒不只傷肝 他還被發現「巨球性貧血」…醫：小酌也會出事
喝紅酒真的有益健康嗎？60多歲陳先生，每天都有小酌一杯紅酒的習慣，希望助眠、增進身體代謝。家人認為雖然紅酒含有抗氧化功能的多酚類，但「喝酒傷肝」，主動安排健康檢查，結果發現有輕微貧血，而且是屬於紅血球過大的貧血，又稱「巨球性貧血」。
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，紅血球過大的貧血，大多是缺乏維生素B12或葉酸所致，或是其他疾病的表現。陳姓個案經進一步抽血檢查，維生素B12與葉酸都正常，代表腸胃吸收沒問題，反而是肝臟功能有問題，影響紅血球的生成，出現紅血球過大的貧血。
康本初說，紅血球的生成與葉酸、B12有關，其中葉酸要經過肝臟進一步的轉化，才能被紅血球在生成時所用。而肝臟問題易導致葉酸無法正常轉化，進一步影響紅血球的生成。許多患者雖然生活中沒有明顯不適，但是酒精性肝病已經默默上身，數年後發生肝硬化的機率大增。
「明明沒有酗酒，為什麼還是會罹患酒精性肝炎？到底什麼是喝多喝少呢？」康本初表示，即使喝酒沒有到酗酒的程度，但是只要有長期喝酒的習慣，也會對肝臟造成負擔。每個人對於酒精代謝的能力不同，酒精會經由肝臟代謝，在過程中會產生乙醛，而乙醛會影響肝細胞，引起發炎反應，產生酒精性肝病。
多數人自認自己只是小酌，但是酒精會損害中樞神經系統和周圍神經系統，不論量多量少，都會對身體產生傷害。世界衛生組織強調，「沒有不影響健康的安全飲酒量」，任何酒精飲料都會增加健康風險；當酒精累積在體內無法代謝，進而產生酒精性肝病。
酒精性肝病往往初期沒有明顯症狀，常是在抽血檢查發現數值異常，才可能揪出紅血球過大的貧血、肝功能異常、肝炎等。康本初提醒，酒精性肝病的治療首重「戒酒」，再加上飲食均衡、運動習慣，肝臟還有機會康復。若進展到肝硬化，即是不可逆的狀態，很難恢復到完全健康狀態。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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