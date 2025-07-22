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聯勸首辦小眾聯合影展 號召「一日捐」接住弱勢需求

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
聯合勸募今舉辦一日捐「小眾聯合影展」記者會，愛心大使陳柏霖（中）出席。記者葉冠妤／攝影
聯合勸募今舉辦一日捐「小眾聯合影展」記者會，愛心大使陳柏霖（中）出席。記者葉冠妤／攝影

聯合勸募一日捐邁入第34年，今年首度以影展傳遞公益理念，以「快樂寶貝」、「界外球」、「新鮮人」、「無光晚餐」、「精華地段歡迎入住」5支影片帶出真實弱勢處境，聯勸愛心大使陳柏霖更在其中詮釋多個角色，邀請社會大眾以「看見」開啟改變，用一日捐回應16類弱勢族群的迫切需求。

聯合勸募今舉辦一日捐「小眾聯合影展」記者會。聯勸常務理事陳永清說，今年透過小眾影展形式，從日常生活汲取拍攝靈感，並透過鏡頭視角的轉換，讓大家重新聚焦社會一隅正發生的弱勢處境。

映後座談上，擔綱影片主角之一的春雨分享，自己曾經一起床就開始找酒喝，喝到不省人事，成為家人眼中的頭痛人物，也瘦到不成人樣，接觸教會後才漸漸改善；忠翰則是假釋期間，在雜誌上看到願意聘僱更生人的店家，前後寫了5封自薦信終於被錄用，如今擁有穩定工作，也找回了尊嚴跟價值。兩個人藉自身經驗鼓勵他人勇敢、努力踏出改變的第一步。

聯勸一日捐推動至今，累積超過1.2萬個日子，協助近40萬名受助者走出困境。但聯合勸募秘書長朱紫碧說，過去定期定額捐款比例占5成，但受大環境不確定性影響，去年首度降至5成以下，今年遇到美國關稅、大罷免等事件，定期定額減少又更明顯，聯勸邀請大眾支持一日捐，助16類弱勢族群迎向希望。

影片 族群 大罷免

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