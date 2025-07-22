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肌少症非老人專利 醫曝極端減重「泡芙人」最需注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
嗜吃甜食體重容易上升，重症醫師黃軒說，減重民眾有些採取極端減重方式，雖然體重降了，但減掉的往往是肌肉，而非脂肪，這會讓你變成體脂高、肌肉少的「泡芙人」，反而更容易發生肥胖型肌少症。示意圖。圖／123RF
嗜吃甜食體重容易上升，重症醫師黃軒說，減重民眾有些採取極端減重方式，雖然體重降了，但減掉的往往是肌肉，而非脂肪，這會讓你變成體脂高、肌肉少的「泡芙人」，反而更容易發生肥胖型肌少症。示意圖。圖／123RF

以往，肌少症是老年人的常見問題，因隨著年紀增長，肌肉會自然流失，約莫40歲開始，每10年肌肉量可能減少3至8%。研究發現，年輕人正逐漸成為肌少症的受害者，這不是單純的「瘦弱」，而是深藏不露的健康危機。重症醫師黃軒於臉書分析肌少症年輕化三大原因，包括久坐少動的生活型態、不當飲食習慣、慢性發炎與疾病，其中又以極端減重「泡芙人」的肥胖型肌少症最被輕忽。

黃軒說，年輕人肌少症可能導致運動表現下降，影響日常生活中的體力，並因肌肉是身體的代謝引擎，肌肉量不足會影響血糖、血脂的調控，增加心血管疾病、糖尿病、代謝症候群的風險，同時也會增加跌倒與骨折風險，雖然年輕人骨骼相對強健，但肌肉力量不足仍會影響平衡感，增加意外發生的機率，更讓生活品質大受影響，出現疲憊、精神不濟等情形。

為何讓年輕人也面臨「肌肉危機」？首先，現代生活型態讓許多人成為「沙發馬鈴薯」和「辦公室植物」，長時間盯著電腦、手機，缺乏運動，讓肌肉長期處於「閒置」狀態。久坐少動的生活型態讓肌肉沒有被充分使用，而開始「怠工」甚至「罷工」，逐漸流失。有研究指出，30歲到50歲的青壯年族群，竟有近一半的人有核心肌力不足的問題 

其次是不當的飲食習慣，特別是蛋白質攝取不足，會讓你的肌肉得不到足夠的建材，自然難以維持與生長。另，嗜吃甜食體重容易上升，重症醫師黃軒說，減重民眾有些採取極端減重方式，雖然體重降了，但減掉的往往是肌肉，而非脂肪，這會讓你變成體脂高、肌肉少的「泡芙人」，反而更容易發生肥胖型肌少症。而某發炎性關節炎等慢性病，也被證實會顯著增加年輕族群肌少症的盛行率。

年輕人的「肌肉保衛戰」勝利關鍵，在於運動與營養的完美結合。黃軒說，想要有效增肌，最關鍵是「阻力訓練」（也稱為重量訓練），以刺激肌肉生長，提升肌肉力量，甚至能幫助年輕人保持與增強肌肉。

他建議，每周至少2至3次阻力訓練，包含深蹲、硬舉、伏地挺身、啞鈴訓練等，並搭配有氧運動，如快走、游泳、騎自行車等，能提升心肺功能，但切記不可過量，而核心與平衡訓練，有助於增強身體穩定度，減少跌倒風險。

增肌過程中，蛋白質攝取要足夠，每天建議每公斤體重攝取1.2至1.5克的蛋白質。如一個60公斤的年輕人，每天需要攝取72至90克的蛋白質。優質蛋白質包括雞肉、魚肉、雞蛋、乳製品、豆製品，且每天應曬10至15分鐘太陽，並從鮭魚、鰻魚、牛奶、蛋黃、深綠色蔬菜、豆腐等食物中攝取，以攝取維生素D和鈣。

此外，、多吃全穀類如燕麥、糙米、地瓜，能提供能量，維持血糖穩定，並幫助肌肉細胞吸收營養，加速修復和合成；柳橙、草莓、青椒等富含維生素C的抗氧化食物，以及杏仁、葵花籽油等富含維生素E的食物，能減少體內氧化壓力，保護肌肉細胞。

此外，Omega-3脂肪酸則具有抗炎作用，有助於減少肌肉流失，可從鮭魚、亞麻籽、核桃中獲取。最後是每天7至9小時睡眠，讓身體有足夠時間修復肌肉，注意減少壓力，別等到行動力下降、健康亮紅燈才後悔莫及。

年輕人 蛋白質 飲食習慣

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