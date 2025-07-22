胸悶以為太累竟是急性心梗 雲基90分鐘內搶救回72歲男一命
雲林縣一名72歲男子近日連續多日感到胸悶不適，原以為是疲勞過度，不料症狀未見緩解，出現呼吸困難與虛弱無力等情況，緊急到雲林基督教醫院就醫後，確診為急性心肌梗塞，醫療團隊立即啟動緊急心導管手術，在黃金90分鐘內成功打通阻塞血管，挽回寶貴生命。
雲林基督教醫院心臟內科醫師丁革新表示，急性心肌梗塞是一場與時間賽跑的危機，只要在90分鐘內完成手術打通阻塞血管，就能顯著提升預後，降低心肌受損程度。
他認為，此次搶救成功，關鍵在於醫療團隊的即時判斷與精密操作，以及院方近期新引進的「雙向心導管X光機」發揮重要輔助功能，該設備具備高清影像與即時導航系統，能在心導管手術過程中精確辨識病灶位置，協助醫師快速完成治療。患者左前降支冠狀動脈完全阻塞，經導引後順利植入兩支塗藥支架，有效恢復血流，減少心肌受損程度。
丁革新提醒，高血壓、高血脂、高血糖、吸菸與家族病史是心肌梗塞的高危因素，建議民眾定期健康檢查，並維持良好生活習慣，包括均衡飲食、適度運動與規律作息，以預防疾病發生，若出現胸痛、胸悶、呼吸急促或冒冷汗等症狀，應立即就醫，切勿等待。
🌀最新颱風動態
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言