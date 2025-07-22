胸悶以為太累竟是急性心梗 雲基90分鐘內搶救回72歲男一命

雲林縣一名72歲男子近日連續多日感到胸悶不適，原以為是疲勞過度，不料症狀未見緩解，出現呼吸困難與虛弱無力等情況，緊急到雲林基督教醫院就醫後，確診為急性心肌梗塞，醫療團隊立即啟動緊急心導管手術，在黃金90分鐘內成功打通阻塞血管，挽回寶貴生命。

雲林基督教醫院心臟內科醫師丁革新表示，急性心肌梗塞是一場與時間賽跑的危機，只要在90分鐘內完成手術打通阻塞血管，就能顯著提升預後，降低心肌受損程度。

他認為，此次搶救成功，關鍵在於醫療團隊的即時判斷與精密操作，以及院方近期新引進的「雙向心導管X光機」發揮重要輔助功能，該設備具備高清影像與即時導航系統，能在心導管手術過程中精確辨識病灶位置，協助醫師快速完成治療。患者左前降支冠狀動脈完全阻塞，經導引後順利植入兩支塗藥支架，有效恢復血流，減少心肌受損程度。

丁革新提醒，高血壓、高血脂、高血糖、吸菸與家族病史是心肌梗塞的高危因素，建議民眾定期健康檢查，並維持良好生活習慣，包括均衡飲食、適度運動與規律作息，以預防疾病發生，若出現胸痛、胸悶、呼吸急促或冒冷汗等症狀，應立即就醫，切勿等待。

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