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「大暑」悶熱易倦怠 中醫師建議：喝1飲品補氣養陰

聯合新聞網／ 綜合報導
紅棗富含維生素C、B群、多醣體、鐵質等，能促進血液循環，改善氣色，增強體質。示意圖／ingimage
紅棗富含維生素C、B群、多醣體、鐵質等，能促進血液循環，改善氣色，增強體質。示意圖／ingimage

大暑」是一年之中陽氣最盛、氣溫最高的時節。此時高溫潮濕、易中暑倦怠，不少人會出現食慾不振、口氣重或疲乏乏力等症狀。中醫提醒，大暑期間「暑氣盛，易耗氣傷津」，養生應以清熱解暑、補氣養陰為主。

開業中醫師王大元在臉書粉專建議民眾，可適量飲用「黃耆紅棗水」緩解疲憊、補充元氣。黃耆補氣固表、紅棗能養血安神，適合氣短自汗、精神不濟者飲用。他也提供了簡易做法：

1.準備黃耆10至20克、紅棗3顆

2.加水1000毫升煮沸

3.轉小火煮20至30分鐘

4.可依個人喜好添加少許蜂蜜

此外，搭配按摩神門、內關穴，也有助緩和情緒、安定心神。水分補充則建議選擇清熱退火的茶飲，例如無糖麥茶、減糖薏仁水、黑豆水或含薄荷的舒甘茶，既可退火也能祛濕。

另外提醒民眾，大暑季節甜食不宜過量。中醫認為「甘味入脾」，容易助熱生濕、導致積痰。若出現舌苔黃膩、口氣重、大便黏膩等現象，可能是「濕熱體質」所造成，應特別減少糖分攝取，以免加重身體負擔。

中醫 養生 大暑 節氣 夏天 中暑

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