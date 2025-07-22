過30歲就應執行「四不二要」 營養師：放任當心慢性病上門

30歲正是人生最精華的時光，然而營養師敬鈞提醒，千萬別因為還年輕就忽視身體的老化！許多人到這個階段忽視了肥胖與代謝下降，沒有察覺體重正在影響健康，一起執行「四不二要」輕鬆改變生活習慣，找回健康！

營養師敬鈞在Instagram發布影片直言「放任不管可能導致慢性病」，一起用以下六種方式改變生活習慣吧：

四個不要做：

一、少吃稀飯和粥：粥類流質澱粉消化快，血糖飆升速度也快，飽足感低還會囤積脂肪，建議喜歡吃粥的人注意腸胃功能退化。

二、少喝含糖飲料：飲料含糖的碳水容易讓血糖快速上升，高血糖不僅致胖還會增加心血管風險。

三、不要不吃肉：許多中老年人只敢吃素，肉類提供豐富的蛋白質是人體維持基礎代謝的重要來源。

四、不要不吃澱粉： 合理控制主食份量，一餐只吃七分飽、一次至少一碗飯，提供身體能量，少碰高糖高脂就好。

兩個超重要：

一、規律運動：更年期會讓人體肌肉退化萎縮，每天運動30分鐘，肌肉訓練能夠讓身體更緊緻，體重高者可多嘗試靜態力量運動，跳繩和跑步對膝蓋傷害較大，注意保護膝蓋。

二、保持規律作息與好心情：注意！熬夜是代謝天敵，情緒不穩、睡眠差會影響身體狀態甚至肥胖。

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